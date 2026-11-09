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Torres responde a Feijóo y rechaza que Canarias se convierta en una cárcel para migrantes

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la responsabilidad de acoger "con dignidad" a quienes llegan en cayuco a Canarias debe compartirla "toda Europa y toda España" y que el Gobierno no piensa convertir las islas en "una cárcel para inmigrantes".

Antes de participar en un acto de precampaña del PSOE en el diario Canarias 7, Torres se ha referido a las críticas de Núñez Feijóo a la pretensión del Gobierno de trasladar a la península a los inmigrantes que llegan a El Hierro una vez filiados por la Policía para aliviar así la red de primera acogida de las islas.

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"Hay que evitar el problema, no repartirlo por toda España y exportarlo a Europa", escribió este domingo en la red social X el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

Torres, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, le ha contestado en estos términos: "Si dicen que no pueden ir al resto del territorio español, están diciendo claramente que los miles de migrantes que llegan a El Hierro en estos días se queden en el Hierro. Convierten a Canarias en un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) permanente, en una cárcel de inmigrantes. Esa es la propuesta que ellos tienen para la inmigración. No es la nuestra, lógicamente".

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El expresidente de Canarias ha subrayado que esta no es una interpretación que haga el Gobierno sobre las intenciones del PP y Vox, sino algo que ambos partidos "dicen en todas sus intervenciones: los inmigrantes se quedan en los territorio frontera". "Eso es dramático para Canarias", ha advertido.

Preguntado sobre la situación que vive Canarias en estos momentos, con más de 12.000 inmigrantes rescatados desde el 1 de octubre, la mayoría en El Hierro, Torres ha recordado que la Ruta Atlántica tiene "picos" de forma "cíclica" y que ahora asiste a un repunte.

En un contexto como este, Torres ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta humanitaria, porque "se trata de seres humanos", y ha censurado a quienes, por un lado, "lamentan las muertes en el mar" y, al mismo tiempo, califican de "invasores" a quienes llegan en cayuco.

De cara a las elecciones, ha pedido "con claridad" a los canarios que sean conscientes de que "la propuesta del PP y Vox con respecto a los inmigrantes es que se queden en los territorios frontera".

Este martes, la Comisión Interministerial de Inmigración se reunirá en Madrid para abordar la situación de El Hierro, en una reunión extraordinaria a la que han sido invitados los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y del Cabildo herreño, Alpidio Armas (PSOE).

Pese a las diferencias que han mantenido en las últimas semanas, Torres ha elogiado "la lealtad institucional" con la que el Gobierno de Canarias (PP-CC) está trabajando en esta materia y ha anunciado que en la Comisión Interministerial se adoptarán nuevas medidas. EFE

(foto) (vídeo)

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