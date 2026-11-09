Sánchez advierte que los derechos "se pueden perder en un instante" si ganan PP y Vox

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Madrid, 9 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advierte de que los derechos laborales y sociales "se pueden perder en un instante" si PP y Vox ganan las elecciones del 29 de noviembre y recuerda: "Los derechos y las libertades nunca han caído del cielo, fueron conquistas colectivas".

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha arremetido contra "quienes presumen de tijeras y motosierras, prometen recortes, privatizaciones y sacrificios. Hachazos para todos, pelotazos para unos pocos, pero ya sabemos quién paga la cuenta: los trabajadores, los autónomos y quienes pasan meses en una lista de esperar para operarse y quienes viven con miedo a no llegar a tener una pensión digna".

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Sánchez enlaza el mensaje con un vídeo en el que recuerda que todos los avances han sido posibles gracias a la movilización de los trabajadores que "salieron a la calle e hicieron huelgas".

En el vídeo intercala imágenes de manifestaciones que dieron lugar a la ley de jornada laboral de 40 horas en 1983 o a la huelga general del 14-D en 1988, e incluye discursos de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal donde contrapone sus promesas con la defensa de los derechos sociales.

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"Tu jornada de ocho horas. Tu pensión. Tu sanidad pública. Nada de eso cayó del cielo. Fueron conquistas colectivas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Vamos a seguir avanzando", insiste el presidente del Gobierno en su cuenta en la red social.

Recuerda que "hubo quienes se dejaron la vida trabajando sin derecho a parar ni cuando caían enfermos, para muchos ir al médico era un lujo y llegar a la universidad un sueño inalcanzable hasta que la gente dijo basta, se organizó, salió a la calle e hizo huelgas. No fue fácil, pero cambiaron España".EFE

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