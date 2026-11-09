Retrasos generalizados en la red ferroviaria de Cataluña con los trenes fuera de horarios

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Barcelona, 9 nov (EFE).- La red ferroviaria de Cataluña registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, con la línea R7 sin funcionar, debido a "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas", según han informado fuentes de Renfe.

"Tenemos una mañana complicada con frecuencias de paso alteradas y algunos trenes suprimidos" debido a estas incidencias, han indicado estas fuentes, que han señalado que Renfe está gestionando servicios alternativos de autobuses.

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La compañía está informando a los usuarios de que los trenes circulan fuera de su horario habitual y les recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones la situación y tiempo de paso de los convoyes.

Las disfunciones en la circulación de trenes ya empezaron ayer domingo, día en que las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 y Regionales Sud de Rodalies de Cataluña volvieron a sufrir retrasos por varias "incidencias operativas", y los trenes de la R8 también registraron demoras superiores a 20 minutos por una avería en la infraestructura en Rubí (Barcelona).

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Por otra parte, este lunes se modifican los horarios en el tramo de la R3 entre Vic y La Tor de Querol por las obras que se están llevando a cabo en esta zona, lo que puede generar más incidencias.

Estas alteraciones ocurren un día antes de que los sindicatos Semaf y Alferro vayan a la huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre, con servicios mínimos del 66 % en hora punta, jornadas que se sumarán a la huelga general del 11 de noviembre. EFE

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