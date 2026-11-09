Podemos apoya que la Academia de Televisión organice el debate entre candidatos y defiende que esté Irene Montero

06/11/2026 La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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Podemos respalda que la Academia de Televisión organice el principal debate electoral entre las principales candidaturas y reivindica que su líder electoral, Irene Montero, esté presente también junto a los referentes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

Así lo han trasladado fuentes del partido morado después de que el PSOE haya propuesto este lunes que sea la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual la institución que organice un 'cara a cara' y un debate electoral entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno si el PP mantiene su negativa a participar en uno organizado por RTVE.

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En este sentido, Podemos se muestra partidario de que sea la Academia de Televisión la organizadora del debate entre los candidatos de formaciones estatales, como ha pasado en anteriores campañas electorales, y se pone a disposición de la institución.

"Pensamos que es la mejor opción", subrayan fuentes de Podemos, que se ofrecen asimismo a "participar, desde mañana mismo", en todos los trabajos necesarios para la organización y celebración del debate.

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De igual modo, el partido morado entiende que tanto Frente Amplio como la candidata de Podemos, Irene Montero, deben estar presentes en dicho debate, en virtud de los resultados electorales y de la representatividad de las respectivas candidaturas, y están seguros de que "esta vía abre la puerta para que Irene Montero pueda participar", algo a lo que se había negado Atresmedia.

"Confiamos en que el resto de partidos no obstaculicen la celebración de un debate plural y nos ponemos a disposición del equipo de la Academia de Televisión para articular nuestra participación en el debate", concluyen estas fuentes.

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