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Podemos a favor de que la Academia de Televisión organice un debate en el que esté Montero

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Madrid, 9 nov (EFE).- Podemos se ha mostrado a favor de que la Academia de Televisión organice el debate electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha defendido que su candidata, Irene Montero, esté presente en el encuentro.

Fuentes de la formación morada han explicado que han acogido "favorablemente" la propuesta realizada este lunes por el PSOE al pensar que "es la mejor opción" que sea la Academia de la Televisión quien organice el debate "como en campañas electorales anteriores".

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Los socialistas han propuesto formalmente a todas las formaciones políticas y grupos de comunicación que sea la Academia de Televisión la encargada de organizar tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el debate entre los principales cuatro candidatos.

Sin embargo, Podemos considera que tanto Frente Amplio como su candidata "deben estar presentes en dicho debate, en virtud de los resultados electorales y de la representatividad de las respectivas candidaturas".

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"Confiamos en que el resto de partidos no obstaculicen la celebración de un debate plural y nos ponemos a disposición del equipo de la Academia de Televisión para articular nuestra participación en el debate", aseveran estas fuentes.

Así, se ofrecen a "participar, desde mañana mismo", en todos los trabajos necesarios para la organización y celebración del debate. EFE

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