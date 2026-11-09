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Permanecen 10 hospitalizados en Castilla-La Mancha tras el accidente de Urda, dos en UCI

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Toledo, 9 nov (EFE).- Diez personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la misma cifra que este domingo, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, de las cuales dos están en la UCI en el Hospital de Toledo.

Según han informado fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha este lunes, de los 110 hospitalizados iniciales en seis hospitales del Sescam, ha habido 100 altas y permanecen hospitalizadas ocho personas en cama convencional y dos en UCI en el Hospital de Toledo.

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En el hospital de la capital castellanomanchega se mantienen cuatro personas ingresadas; en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada; en el Hospital de Ciudad Real, quedan dos hospitalizados y una persona continúa en el Hospital de Albacete, también en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 67 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias y siguen los procedimientos consulares para posibilitar la entrega a las familias de los dos fallecidos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

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El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de ellas 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. EFE

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