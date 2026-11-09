Pau Cubarsí gana el 'Golden Boy'

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Sassuolo (Italia), 9 nov (EFE).- El español Pau Cubarsí, defensa l del Barcelona, fue reconocido este lunes como 'Golden Boy' 2026, premio que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo, según anunció el diario deportivo italiano Tuttosport, fundador de este premio, en un acto en Sassuolo (Italia).

El central azulgrana sucede en el palmarés al francés Désiré Doué, vencedor de la edición de 2025, y se suma a una lista de ganadores del Barcelona en la que también figuran sus compañeros Lamine Yamal (2024), Gavi (2022) y Pedri (2021), o el astro argentino Leo Messi, quien lo ganó en 2005.

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Uno de los factores que ha impulsado la candidatura de Cubarsí ha sido su destacada actuación en el pasado Mundial, competición en la que fue elegido mejor jugador joven. EFE

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