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Más de la mitad de los anuncios de alquiler son de temporada y habitaciones, según Consumo

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Madrid, 9 nov (EFE).- El alquiler por habitaciones y de temporada concentró cerca del 56 % de los anuncios publicados en España entre marzo y septiembre, superando así al alquiler de viviendas residencial o de larga duración, que supuso el 44,2 %, según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo.

Madrid y Barcelona concentran casi la mitad de los anuncios de alquiler de temporada (el 23,9 y el 21,7 % del total, respectivamente), de acuerdo con dicho trabajo, publicado este lunes, que advierte de que en algunas capitales, la oferta de temporada ya supera a la del alquiler residencial.

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A tenor de la misma fuente, entre marzo y septiembre se publicaron en Idealista 381.997 anuncios de alquiler en 53 ciudades -las cincuenta capitales de provincia, Mérida y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-.

De ellos, 168.797 correspondían a alquiler residencial (viviendas completas en alquiler habitual), es decir, un 44,2 %; 182.222, a habitaciones (un 47,7 %); y 30.978, a alquiler de temporada (un 8,1 %).

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Si se mide en viviendas en lugar de anuncios, el reparto es distinto: el 68,4 % de viviendas anunciadas se ofertan en régimen de alquiler residencial; el 19,1 % como viviendas compartidas por habitaciones; y 12,5 % como alquiler de temporada.

En cualquier caso, explica Consumo, ambas medidas son complementarias para comprender el fenómeno, pues los anuncios muestran lo que ve quien busca vivienda, mientras que las viviendas permiten estimar cuánto pesa realmente cada modalidad en el mercado.

Conforme a sus datos, por cada diez viviendas completas ofrecidas en alquiler residencial se anuncian unas tres compartidas y casi dos de temporada. En total, algo menos de cinco viviendas en modalidades alternativas por cada diez residenciales.

Madrid es la capital con más anuncios de temporada, 7.397, seguida de Barcelona, con 6.708. Entre las dos reúnen el 45,5 % de toda la oferta de temporada de las capitales españolas y cada una tiene más del triple de anuncios que Valencia, la tercera, con 2.043.

A continuación se sitúan Málaga (1.654), Sevilla (1.258), Santander (1.153) y Granada (1.078).

En algunas capitales la oferta de temporada ya supera a la de alquiler residencial, recoge el informe. Los anuncios de pisos de temporada representan el 147,1 % de los residenciales en San Sebastián, el 107,1 % en Cádiz y el 79,6 % en Santander.

Otra de las conclusiones es que los alquileres de temporada tienen mucha más presencia en las zonas de mercado residencial tensionado, donde su proporción respecto a los anuncios de alquiler residencial es más de tres veces superior a la del resto.

Para Consumo, esta diferencia sugiere que parte del alquiler de temporada podría estar utilizándose para eludir la regulación del alquiler residencial.

De las 53 ciudades analizadas, nueve están declaradas zona de mercado residencial tensionado: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, en Cataluña; Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, en el País Vasco; Pamplona, en Navarra; y A Coruña, en Galicia.

Todo se desprende del documento, que ha contado con la coordinación del investigador Javier Gil, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), y que toma de referencia el periodo previo a la aprobación, por parte del Gobierno, del real decreto-ley 29/2026.

En vigor desde el pasado 8 de octubre, este texto modifica la mayoría de las medidas que contenía el decreto anterior, derogado por el Congreso una semana antes al igual que sucedió con el presentado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Este jueves, la Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará los dos decretos de vivienda pendientes de convalidación.

En su nota, Consumo insiste en que el citado real decreto ley busca corregir la situación que expone su informe, exigiendo una causa real y acreditable de temporalidad, limitando la duración y el encadenamiento de los contratos y aplicando garantías y límites de renta propios del alquiler de vivienda.

De este modo, la protección dependerá del uso real del inmueble y no de la modalidad contractual declarada, reduciendo el incentivo para comercializar como alquiler de temporada viviendas destinadas a residencia permanente. EFE

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