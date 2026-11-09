Los usuarios de Rodalies claman contra la nueva jornada de caos: "Es una vergüenza"

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Barcelona, 9 nov (EFE).- La portavoz de la plataforma de usuarios de Rodalies 'Dignitat a les Vies', Anna Gomez, ha calificado como "una vergüenza" el nuevo caos ferroviario que está viviendo Cataluña este lunes, con retrasos generalizados en toda la red, y ha denunciado que "a nadie le importan los usuarios".

"Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza. Semaf coloca una huelga, Renfe contesta presionando y puteando a los maquinistas y los que sufrimos somos los usuarios", ha asegurado.

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La red ferroviaria catalana registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, con los trenes fuera de horarios, otros suspendidos y con la línea R7 sin funcionar, a las puertas de los paros convocados mañana, martes, y el jueves por el principal sindicato de maquinistas, Semaf; y de la huelga general del miércoles.

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha afirmado que las alteraciones del servicio tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas de Renfe y ha apelado a la "responsabilidad" de este colectivo.

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Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos alcanzados hace meses y ello ha empujado a Rodalies a aplicar los "turnos reglamentarios", que obligan a estos trabajadores a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, para luego desplazarse al lugar donde se encuentra el convoy que deben conducir en lugar de ir directamente allí.

La portavoz de 'Dignitat a les Vies' ha lamentado que "a nadie le importan los usuarios" y ha criticado también que, a unas horas de que empiece mañana la huelga de Semaf, no se hayan colocado carteles en las estaciones advirtiendo de esta situación. EFE

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(foto)