Espana agencias

Los usuarios de Rodalies claman contra la nueva jornada de caos: "Es una vergüenza"

Guardar

Barcelona, 9 nov (EFE).- La portavoz de la plataforma de usuarios de Rodalies 'Dignitat a les Vies', Anna Gomez, ha calificado como "una vergüenza" el nuevo caos ferroviario que está viviendo Cataluña este lunes, con retrasos generalizados en toda la red, y ha denunciado que "a nadie le importan los usuarios".

"Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza. Semaf coloca una huelga, Renfe contesta presionando y puteando a los maquinistas y los que sufrimos somos los usuarios", ha asegurado.

PUBLICIDAD

La red ferroviaria catalana registra esta mañana retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, con los trenes fuera de horarios, otros suspendidos y con la línea R7 sin funcionar, a las puertas de los paros convocados mañana, martes, y el jueves por el principal sindicato de maquinistas, Semaf; y de la huelga general del miércoles.

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha afirmado que las alteraciones del servicio tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas de Renfe y ha apelado a la "responsabilidad" de este colectivo.

PUBLICIDAD

Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos alcanzados hace meses y ello ha empujado a Rodalies a aplicar los "turnos reglamentarios", que obligan a estos trabajadores a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, para luego desplazarse al lugar donde se encuentra el convoy que deben conducir en lugar de ir directamente allí.

La portavoz de 'Dignitat a les Vies' ha lamentado que "a nadie le importan los usuarios" y ha criticado también que, a unas horas de que empiece mañana la huelga de Semaf, no se hayan colocado carteles en las estaciones advirtiendo de esta situación. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

Una investigación china relaciona la apnea obstructiva del sueño con una menor motilidad de los espermatozoides

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

La modelo, hija de los famosos periodistas, anuncia su embarazo cinco meses después de contraer matrimonio con el estadounidense Charlie Schein

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid