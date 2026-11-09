Localizan a un migrante en los ejes de un camión en Ceuta cuando iba a cruzar el Estrecho

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Ceuta, 9 nov (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este lunes a un migrante que se había escondido en los ejes de un camión que se disponía a embarcar en uno de los buques de pasajeros que enlaza la ciudad con el puerto de Algeciras (Cádiz).

La intervención se ha producido a primeras horas de esta mañana cuando el propio conductor del camión alertó a los agentes del instituto armado de que había escuchado golpes momentos antes de acceder al control de embarque de vehículos.

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Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los agentes inspeccionaron los bajos del vehículo y localizaron a un migrante -varón y adulto- que se había escondido en los ejes del camión aprovechando un descuido del conductor.

El migrante, a pesar del riesgo de esta acción para su propia integridad física, fue sacado del habitáculo donde estaba y entregado a la Policía Nacional.

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Se trata de una de las personas que permanecen en la ciudad desde finales de julio cuando se produjo la entrada masiva. EFE