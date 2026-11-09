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Llorca respalda la propuesta de Feijóo de un mando único ante catástrofes: "Es lo que piden los ciudadanos"

09/11/2026 Pérez Llorca, Toni Pérez y Martínez Almeida en un acto en Benidorm. El presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado en Benidorm (Alicante) la "convivencia" y el "entendimiento" frente a la política de "división" y "polarización" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho, y ha mostrado su respaldo a la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de un mando único ante grandes catástrofes: "Es lo que piden los ciudadanos". COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE POLÍTICA PPCV
09/11/2026 Pérez Llorca, Toni Pérez y Martínez Almeida en un acto en Benidorm. El presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado en Benidorm (Alicante) la "convivencia" y el "entendimiento" frente a la política de "división" y "polarización" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho, y ha mostrado su respaldo a la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de un mando único ante grandes catástrofes: "Es lo que piden los ciudadanos". COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE POLÍTICA PPCV
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El presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado en Benidorm (Alicante) la "convivencia" y el "entendimiento" frente a la política de "división" y "polarización" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho, y ha mostrado su respaldo a la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de un mando único ante grandes catástrofes: "Es lo que piden los ciudadanos".

"Es una gran noticia, especialmente para nuestra tierra. Cuando hay catástrofes y problemas graves, lo que piden los ciudadanos es que estemos todos coordinados y que atendamos sus necesidades sin entrar en ningún tipo de crispación", ha afirmado el líder del PPCV.

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Como ejemplo, ha subrayado la respuesta a la reciente dana Adam que afectó zonas de las comarcas de la Safor, en Valencia, y la Marina, en Alicante: "Hemos demostrado muchísima coordinación, muchísima preparación y hemos estado muy bien comunicados con todas las administraciones. Ese es el camino que nos piden y el que hay que seguir".

Así lo ha indicado en un recorrido por el centro de Benidorm donde, junto con el alcalde de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha visitado algunas de las peñas con motivo de las Fiestas Mayores Patronales, acompañado por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, miembros de la corporación y candidatos del PP a las Cortes Generales.

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Pérez Llorca ha apuntado que "no todos pensamos igual, pero hoy ponemos en valor las cosas que nos unen" frente al "modelo de la confrontación, de la discusión, de la polarización, de la división y de la separación" de Sánchez.

"Hoy estamos en las fiestas patronales de Benidorm, donde hay unidad, donde hay alegría y donde mostramos el carácter hospitalario de los valencianos", ha dicho y ha expuesto que en el PP creen "en el diálogo, en defender el valor de las instituciones y en ponerlas al servicio de los ciudadanos, no en utilizarlas para ponerlas a nuestro servicio".

También ha asegurado que los ciudadanos quieren "recuperar el país que somos y cómo nos sentimos los españoles: gente de bien, que queremos prosperidad, que queremos unión y que no queremos tanta polarización".

"COMO EN CASA"

Por su parte, Martínez-Almeida ha agradecido la invitación de Toni Pérez y ha destacado la hermandad entre Madrid y Benidorm, una ciudad en la que los madrileños se sienten "como en casa". También ha coincidido en reivindicar la convivencia frente a quienes apuestan por "la confrontación, el señalamiento y el hostigamiento".

El alcalde de Madrid ha lanzado una pregunta a los valencianos: "¿Qué sería de esta provincia y de esta comunidad con un Gobierno del PP? ¿Cuál sería la diferencia entre un Gobierno que ayuda y no un Gobierno que machaca, entre un Gobierno que ejecuta infraestructuras necesarias y un Gobierno que maltrata en un sistema de financiación a la Comunitat Valenciana frente a Cataluña?", ha preguntado y ha defendido que el 29N España puede elegir "una España que convive y una España que funciona".

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, como anfitrión, ha agradecido la presencia de ambos dirigentes y ha destacado el valor de "compartir las fiestas con los vecinos, escucharles y disfrutar de una celebración que refleja la hospitalidad y el dinamismo de la ciudad".

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