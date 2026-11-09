La sueca Felicia Schröder, del Real Madrid, gana el 'Golden Girl'

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Sassuolo (Italia), 9 nov (EFE).- La sueca Felicia Schröder, delantera del Real Madrid, ha sido reconocida este lunes con el 'Golden Girl', el premio que concede el diario italiano Tuttosport a la mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo.

Schröder, de 19 años, se convirtió en una de las jóvenes futbolistas con mayor proyección del panorama europeo después de una temporada en la que destacó con el Häcken sueco y dio el salto al Real Madrid, club con el que firmó en junio de 2026 un contrato hasta 2030.

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En 2025 conquistó la liga sueca y, en mayo de 2026, levantó la primera edición de la UEFA Women’s Europa Cup, en una final en la que resultó determinante. EFE