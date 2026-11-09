La sueca Felicia Schröder, del Real Madrid, gana el 'Golden Girl'

Sassuolo (Italia), 9 nov (EFE).- La sueca Felicia Schröder, delantera del Real Madrid, ha sido reconocida este lunes con el 'Golden Girl', el premio que concede el diario italiano Tuttosport a la mejor futbolista menor de 21 años del fútbol europeo.
Schröder, de 19 años, se convirtió en una de las jóvenes futbolistas con mayor proyección del panorama europeo después de una temporada en la que destacó con el Häcken sueco y dio el salto al Real Madrid, club con el que firmó en junio de 2026 un contrato hasta 2030.
PUBLICIDAD
En 2025 conquistó la liga sueca y, en mayo de 2026, levantó la primera edición de la UEFA Women’s Europa Cup, en una final en la que resultó determinante. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3
Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once
El enclave de Galicia que fue poblado por fenicios, atacado por vikingos y convertido en lugar de peregrinación
Un pequeño rincón frente al mar donde se cruzan 3.000 años de historia
El asalto a la casa de Marius Borg en la residencia real de Skaugum pone en jaque la seguridad de la monarquía noruega
El pasado viernes, 6 de noviembre, un hombre accedió a la residencia del hijo mayor de la reina Mette-Marit en busca de la princesa heredera Ingrid Alexandra
Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE
Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral
Libros de Amazon España: quién es el autor más leído este 9 de noviembre
Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este año
MÁS NOTICIAS