La CE mantiene su apoyo a la UEFA como único organismo rector del fútbol europeo

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Redacción Deportes, 9 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) renovaron este lunes su Acuerdo de Cooperación en Nyon (Suiza), en el que se mantiene a UEFA como el único organismo rector europeo responsable.

En un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, la nueva firma de este acuerdo supone "un importante respaldo al papel de la UEFA en el fútbol y a los principios que han convertido al fútbol europeo en un éxito mundial", según informó el organismo europeo del fútbol en un comunicado.

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Asimismo, avaló a la UEFA como el único organismo rector europeo responsable a través de un sistema de fútbol unificado y abierto, basado en el mérito deportivo, el ascenso y el descenso, y una clara transición de las competiciones nacionales a las europeas.

Del mismo modo, reafirmó el principio de que los partidos de liga nacionales deben disputarse en su territorio, preservando así el vínculo entre los clubes, sus comunidades y sus aficionados.

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El acuerdo otorga un reconocimiento especial al fútbol de selecciones nacionales, destacando la Eurocopa masculina y femenina como celebraciones de la unidad europea y fuentes esenciales de solidaridad y financiación sostenible para este deporte, manteniendo un "equilibrio saludable" entre las competiciones de clubes en el calendario internacional.

"Los clubes y las selecciones nacionales se refuerzan mutuamente. Y nadie es dueño del fútbol simplemente por el hecho de gobernarlo. Los recientes acontecimientos en el fútbol mundial han demostrado la importancia de estos principios", dijo Ceferin.

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Como continuó el comunicado, la CE también respalda la gobernanza representativa e inclusiva de la UEFA, en la que ligas, clubes, jugadores y aficionados participan en la configuración del futuro del fútbol y hace hincapié en la redistribución financiera en toda la pirámide.

"Junto con la próxima estrategia de la Comisión para reforzar el Modelo Deportivo Europeo, reafirma nuestro apoyo a las competiciones abiertas, un fútbol de selecciones nacionales sólido y una gobernanza inclusiva. Los recientes fallos en la gobernanza del fútbol mundial hacen que esta alianza sea aún más importante. Junto con la UEFA, la Comisión defiende la protección de los valores y las estructuras que han convertido al fútbol europeo en un referente de éxito en Europa", aseguró Micallef.

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El Acuerdo de Cooperación renovado permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2029. EFE