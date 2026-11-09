La Bolsa sube el 1,93 % y vuelve a cotas de hace mes y medio por encima de 19.700 puntos

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Madrid, 9 nov (EFE).- La Bolsa ha subido este lunes el 1,93 % y ha regresado a niveles de hace mes y medio al superar la cota de los 19.700 puntos por la subida de la banca y de Wall Street mientras el petróleo bajaba cerca del 5 %.

El índice de referencia del mercado, el IBEX 35, ha subido 373 puntos, ese 1,93 %, hasta 19.742,5 puntos. En el año gana el 14,07 %.

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La subida de Wall Street el 1,75 % al cierre nacional, el descenso del precio del petróleo (el barril de brent bajaba el 4,68 %, hasta 93,72 dólares a esta hora) y la subida de casi todos los valores y de los bancos impulsaban el cierre favorable del mercado nacional.

De las grandes compañías del IBEX ha destacado el alza del 3,5 % del Banco Santander (la sexta mayor de ese índice); el BBVA ha ganado el 2,46 %; Iberdrola el 1,37 %; Inditex el 1,05 % y Telefónica el 1,81 %. Solo ha bajado Repsol, el 1,81 %. EFE

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