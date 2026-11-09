Juicio mañana a los '4 de Pucela' por las protestas contra un equipo israelí en la crono de la Vuelta Ciclista 2025

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Cuatro personas, los autodenominados '4 de Pucela', ocuparán banquillo este martes para afrontar peticiones de condena por delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, a raíz de su participación en las protestas desarrolladas durante la Vuelta Ciclista en septiembre de 2025 por el concurso en ella del equipo Israel-Premier Tech.

El Ministerio Fiscal solicita penas de 21 meses de prisión para los cuatro procesados por delito de resistencia y, a mayores, otros cuatro meses más para dos de ellos por resistencia, lo que suma casi ocho años de cárcel en conjunto, en una causa en la que también se ha personado la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) como acusación popular y que inicialmente pedía penas aún mayores, de 26 y 31 meses de prisión, respectivamente.

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Los encausados han convocado una concentración de apoyo ante la sede judicial a las 09.30 horas y han afirmado que durante la instrucción se han negado a alcanzar acuerdos de conformidad que hubiesen implicado reconocer los hechos a cambio de rebajas punitivas.

El colectivo de procesados, a través de un comunicado recogido por Europa Press, defiende su intención de obtener la absolución sobre la base de las pruebas testificales y de los propios hechos, al tiempo que ha manifestado que la movilización social constituye su principal vía de defensa frente a lo que consideran un intento de amedrentar las acciones solidarias.

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Asimismo, aseguran que, en el supuesto de registrarse una sentencia de carácter condenatorio, han resuelto no solicitar la suspensión de la pena para evitar el ingreso en prisión, pese a carecer de antecedentes penales que les facultarían para pedir dicha medida.