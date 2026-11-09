Homenaje de la selección a De Miguel, con camiseta con su nombre y ramo de flores

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Las Rozas (Madrid), 9 nov (EFE).- La selección española rindió homenaje este lunes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado día 3, al inicio de su primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con un ramo de flores, una camiseta con su nombre y un minuto de silencio.

El seleccionador, Luis de la Fuente, el portero Unai Simón y el delantero Ferran Torres fueron los primeros en saltar al césped del campo principal de la Ciudad del Fútbol con las flores y la camiseta roja con el nombre de De Miguel y el dorsal 9, que depositaron en el círculo central.

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A continuación, todos los jugadores se situaron alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio en memoria de ‘Demi’ que concluyó con una ovación por parte de los futbolistas, el cuerpo técnico y los cientos de aficionados que abarrotaron las gradas para ver el primer entrenamiento de la selección antes de sus próximos partidos de la Liga de Naciones.

En el gesto de recuerdo al futbolista del Tenerife, fallecido por una parada cardiorrespiratoria por el fuerte golpe que recibió del guardameta del Andorra Jesús Owono, también participaron trece futbolistas de la selección sub-21.

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De la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya rindieron un primer homenaje a De Miguel, además de a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, el pasado viernes en el vídeo con el que se dio a conocer la lista de convocados para los últimos dos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

España jugará ante la República Checa en Praga, este jueves, día 12, e Inglaterra, el domingo 15, en el estadio Metropolitano de Madrid. EFE

(foto) (vídeo)