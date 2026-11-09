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Gran Canaria acogerá el Campeonato de Europa Sub-23 de Judo en 2027

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El Gran Canaria Arena volverá a convertirse en el centro neurálgico del judo europeo y será la sede del Campeonato de Europa Sub-23 de Judo 2027, una de las grandes citas del calendario continental, que traerá de nuevo a la isla a las grandes promesas de este deporte.

El anuncio se produjo durante el Campeonato de Europa Sub-23 celebrado en Nápoles (Italia), donde José Toro, miembro del cuerpo técnico de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA), recibió oficialmente la bandera de la Unión Europea de Judo (EJU), con un gesto que simboliza el relevo de Italia a España como país organizador del torneo.

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La designación llega tras el éxito del Europeo Cadete 2026, que reunió en el Gran Canaria Arena a 413 judokas de 41 países y "consolidó a la isla como un escenario de referencia para el judo internacional", ha destacado el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado.

El consejero insular de Deportes, Aridany Romero, ha expresado su "enorme satisfacción" por la confianza que la Unión Europea de Judo vuelve a depositar en Gran Canaria, "un reconocimiento al trabajo que se hace en la isla y a la capacidad de la RFEJYDA para organizar competiciones de primer nivel".

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Romero ha destacado que el judo es un deporte que "transmite valores de respeto, esfuerzo y disciplina", por lo que contar con un evento de esta categoría en el Gran Canaria Arena permite "acercar a la ciudadanía a jóvenes talentos europeos que representan el futuro de esta disciplina".

"La elección de Gran Canaria supone un nuevo reconocimiento a la capacidad organizativa del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), así como de la RFEJYDA, cuyo apoyo ha sido fundamental para seguir atrayendo grandes acontecimientos deportivos internacionales a la isla", han valorado desde el ente insular de deportes. EFE

phd/cas/og

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