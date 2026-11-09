Gobierno celebra que el Supremo rechace suspender el voto de hijos de los nacionalizados

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Madrid, 9 nov (EFE).- El Gobierno celebra la decisión del Tribunal Supremo de denegar la suspensión del derecho a voto de los españoles y españolas hijos de personas nacionalizadas gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso, en línea con lo solicitado por la Abogacía del Estado.

No obstante, fuentes del Gobierno lamentan que "este razonamiento no se haya aplicado a las españolas y españoles que obtuvieron la nacionalidad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aunque espera que la decisión definitiva acabe amparando sus derechos".

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Según estas fuentes, la decisión del Alto Tribunal supone "un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean".

Añaden, que "esta es una estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo y que aquí también ha hecho suya el PP".

"Hace apenas unos días -dicen- la usó Donald Trump pidiendo que no se contabilizaran los votos de 20.000 personas a quienes consideraba 'no ciudadanos' para cuestionar por anticipado el resultado de las elecciones".

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El Gobierno lamenta "la deriva antisistema de la derecha, que en estos comicios se ha dedicado a arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo. Y lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo o el DNI electrónico"

Todas las medidas, recuerdan estas fuentes, han estado en vigor en distintos procesos electorales y no han afectado a la seguridad o al resultado de las elecciones: "No ha cambiado el sistema electoral. Ha cambiado la derecha al abrazar el extremismo y las teorías de la conspiración". EFE

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