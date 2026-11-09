Feijóo busca ampliar su mayoría en las generales con la movilización de sus alcaldes: 236 van en las listas

02/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El PP reanuda la campaña electoral con una reunión del Comité Ejecutivo Nacional tras los tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Se trata del último Comité Ejecutivo Nacional del PP antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Guardar

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, busca ampliar su mayoría en las elecciones generales con la implicación de sus alcaldes en la campaña, de forma que esté todo el partido "enchufado", según han reconocido a Europa Press fuentes del partido. Con ese objetivo, ha reclutado a un total de 236 regidores en las listas electorales, 17 de ellos de capitales de provincia y grandes municipios.

En 'Génova' creen que la movilización de sus cargos municipales les permite que su mensaje llegue a todos los rincones y a más gente, dado que los alcaldes y los concejales representan la administración más cercana al ciudadano y Feijóo quiere aprovechar su "tirón" electoral, añaden fuentes de la formación.

PUBLICIDAD

"El nuestro es un partido de alcaldes, de alcaldes que son un referente de gestión, un referente de servicio público, de resolver problemas de la gente. Y por eso Feijóo quería que en las listas del PP tuviesen una presencia destacada y significada los alcaldes y alcaldesas de nuestro partido", confirmó Tellado el jueves en un mitin junto a dos candidatas al Congreso por Madrid que son alcaldesas, Rocío García y Lucía Fernández, regidoras en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, respectivamente.

El PP de Feijóo, que no renuncia a gobernar en solitario pese a que las encuestas apuntan a que necesitará pactar con Vox, busca que los alcaldes desempeñen un papel clave para movilizar votantes, han añadido fuentes del partido.

PUBLICIDAD

"Así tenemos a los alcaldes enchufados", resumen en la cúpula del PP, que presumen de su amplia estructura territorial, dado que gobierna en más de 3.400 ayuntamientos, más del 40% del total, y en 11 de las 17 comunidades autónomas.

DAR A LOS ALCALDES UN PAPEL PROTAGONISTA

De esta forma, la dirección nacional del PP ha diseñado una estrategia en la que los alcaldes van a tener un papel protagonista en las generales del 29 de noviembre. De hecho, 236 regidores integran las listas del PP al Congreso y al Senado.

PUBLICIDAD

Entre ellos, se sitúan los regidores de seis capitales de provincia, de los que tres se unirán al Grupo Popular en el Congreso: María José Catalá (Valencia), Carlos Velázquez (Toledo) y Pilar Miranda (Huelva), y otros tres irán al Senado: Gema Igual (Santander), Jesús Julio Carnero (Valladolid) y Enma Buj (Teruel).

Los Estatutos del PP señalan que la condición de diputado es "incompatible" con el desempeño del cargo de alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes, si bien admite excepciones que debe autorizar el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso, el Comité Ejecutivo Nacional del PP dio luz verde la pasada semana a que 17 alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes puedan compatibilizar su labor de regidor con la de diputado en la próxima legislatura.

PUBLICIDAD

CONQUISTAR INDECISOS Y ATRAER A VOTANTES DEL PSOE

Los 'populares' creen que sus cargos municipales pueden ayudar en las generales a conquistar a esos votantes indecisos que aún no han decidido su voto, evitar fugas de voto a Vox e incluso atraer a nuevos electores. Más de 1,6 millones de jóvenes que han cumplido 18 años podrán votar por primera vez en estos comicios.

PUBLICIDAD

En estas tres semanas de precampaña, desde que Pedro Sánchez convocó las generales, el PP considera que ya está captando nuevos votantes y que también pescando en caladero socialista, algo que han empezado a percibir sus 'trackings' internos tras la tragedia ferroviaria de Urda.

Así lo reconoció públicamente esta semana Feijóo al asegurar que su partido "ha ido de menos a más" y está consiguiendo que le puedan votar abstencionistas, nuevos votantes y gente que "ha venido confiando" en la "socialdemocracia española". "Creo, honradamente, que en las urnas habrá mejor resultado", apostilló.

PUBLICIDAD