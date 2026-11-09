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Ester Muñoz aboga por una mayoría fuerte para "reconstruir desde abajo" España

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Córdoba, 9 nov (EFE).- La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha abogado este lunes porque en las elecciones del 29N los populares consigan una mayoría "fuerte" que sirva para "reconstruir desde abajo nuestro país".

Muñoz, que ha participado en un acto de precampaña en Córdoba, ha asegurado que "esto no es solo ganar las elecciones; no es que se quite el Partido Socialista para que llegue el Partido Popular" porque hay que hacer "reformas muy importantes en este país para recuperar a las clases medias, para volver a poner en el centro a todos los españoles".

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Para ello, ha pedido a los asistentes al acto su colaboración porque en las próximas elecciones "no se la juega el PP, nos la jugamos todos, se la juega España", que dejará de ser "la que hemos conocido" si vuelve a gobernar Pedro Sánchez.

En su opinión, el PP "lo tiene muy difícil" porque "nunca nos lo han puesto fácil" y ha recordado a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy cuando llegaron al Gobierno.

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La portavoz parlamentaria, que ha estado acompañada por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, se ha referido a los dos accidentes ferroviarios ocurridos en España este año y ha dicho que el de Urda (Toledo) ha ocurrido porque el presidente del Gobierno se había olvidado de lo que había sucedido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Se ha preguntado "cómo es posible que en la misma vía, nueve meses después, la vía que tendría que ser la vía más estudiada y vigilada de toda España, se volviera a producir un accidente mortal si no es desde el olvido y desde la impunidad".

Ha recriminado a los socialistas que en sus actos de precampaña "ya no hablan" de los accidentes porque "quieren olvidarlo. Quieren que España se olvide. En el Partido Socialista quieren olvidar a los fallecidos y en el Partido Popular lo que queremos es que no se vuelva a repetir".

También ha hecho referencia a las encuestas publicadas este lunes en las que el PP "gana en todos" pero ha pedido que no se fíen porque "están muy nerviosos y están desesperados, y los nervios y la desesperación les pueden llevar a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder".

Por tanto, "nos jugamos" el futuro de España el próximo 29 de noviembre y ha apelado a que en las elecciones "derribemos el muro y derribemos a Pedro Sánchez". EFE

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