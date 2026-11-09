Espana agencias

España recalca "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y destaca que la reunión de mañana es "muy importante"

21/09/2026 Sucesos.-Ascienden a siete los cayucos que llegan este viernes a El Hierro. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman". POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO
21/09/2026 Sucesos.-Ascienden a siete los cayucos que llegan este viernes a El Hierro. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman". POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO
Guardar

El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman".

España, se ha pronunciado así en Valencia preguntado por las peticiones que trasladará mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la comisión interministerial donde presentará un documento de ocho puntos con "medidas concretas" sellado por todos los grupos parlamentarios en el 'Pacto Canario por la Migración' para dar respuesta a la crisis migratoria abierta en la isla de El Hierro.

PUBLICIDAD

Salvamento Marítimo ha interceptado a un total de cinco cayucos con más de 500 personas a bordo en aguas próximas a Canarias desde la tarde noche de este domingo y hasta poco después del mediodía de este lunes.

Preguntado por el Gobierno aceptará estas demandas, ha apuntado que "el compromiso del Gobierno de España con Canarias y la situación migratoria, que no es nueva, sino que ha venido pasando, es claro y manifiesto".

PUBLICIDAD

Así, ha recalcado que "hay un diálogo permanente con Clavijo" a través del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha sido "muy fluido y muy bueno" para Canarias y que "ha permitido, a pesar de esa presión migratoria que tiene, poder ir avanzando en todos los aspectos, especialmente en la isla de El Hierro".

Asimismo, ha señalado que la comisión interministerial de mañana será "muy importante, con la participación de muchos ministros y también con parte del gobierno de Canarias, y ahí veremos qué medidas se toman".

En cualquier caso, ha subrayado que "el gobierno de Canarias y, sobre todo, todos los ciudadanos de las islas saben perfectamente el compromiso firme del gobierno de España con todos los vecinos y las vecinas, y también con la política de respeto a los derechos humanos de todos los migrantes que están llegando a estos tiempos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: la precampaña avanza hacia los ‘talk shows’ con las entrevistas de Abascal en ‘La Revuelta’ y de Sánchez en ‘La Séptima’

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: la precampaña avanza hacia los ‘talk shows’ con las entrevistas de Abascal en ‘La Revuelta’ y de Sánchez en ‘La Séptima’

‘La bola negra’ supera a ‘La odisea’ y se convierte en la segunda película más taquillera del año: ya está a un paso del podio histórico del cine español

Los Javis se enfrentan por partida triple a Tom Holland: tras superar a ‘Spider-Man: Brand New Day’ en espectadores y adelantar a ‘La odisea’ en recaudación, ahora aspiran a superar a ‘Lo imposible’

‘La bola negra’ supera a ‘La odisea’ y se convierte en la segunda película más taquillera del año: ya está a un paso del podio histórico del cine español

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

La Fiscalía de París ha abierto una investigación e indaga si los hackeos contra las cámaras frigoríficas del 11 de octubre fueron obra de Shahid Kaveh, la unidad digital de las fuerzas revolucionarias de Teherán

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Cinco trucos caseros para quitar los pelos de tu mascota de sofás, camas y ropa

Pequeños gestos antes y después de la colada, cepillar al animal o revisar el filtro de la lavadora, son algunos de los consejos más utilizados para que la ropa quede libre de restos

Cinco trucos caseros para quitar los pelos de tu mascota de sofás, camas y ropa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: la precampaña avanza hacia los ‘talk shows’ con las entrevistas de Abascal en ‘La Revuelta’ y de Sánchez en ‘La Séptima’

Elecciones generales 29-N, en directo: la precampaña avanza hacia los ‘talk shows’ con las entrevistas de Abascal en ‘La Revuelta’ y de Sánchez en ‘La Séptima’

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Por qué hay huelga general el 11 de noviembre: de la acampada en la Puerta del Sol a un paro nacional por la vivienda, los salarios y los precios

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

ECONOMÍA

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

Madrid desbanca a Milán y se convierte en la ciudad más cara de España e Italia para comprar vivienda

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid