España recalca "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y destaca que la reunión de mañana es "muy importante"

21/09/2026 Sucesos.-Ascienden a siete los cayucos que llegan este viernes a El Hierro. El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman". POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS SOCIEDAD SALVAMENTO MARÍTIMO

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El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha recalcado este lunes "el compromiso firme" del Gobierno con Canarias y al respecto ha señalado que la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebrará mañana es "una reunión muy importante" y "ahí veremos qué medidas se toman".

España, se ha pronunciado así en Valencia preguntado por las peticiones que trasladará mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la comisión interministerial donde presentará un documento de ocho puntos con "medidas concretas" sellado por todos los grupos parlamentarios en el 'Pacto Canario por la Migración' para dar respuesta a la crisis migratoria abierta en la isla de El Hierro.

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Salvamento Marítimo ha interceptado a un total de cinco cayucos con más de 500 personas a bordo en aguas próximas a Canarias desde la tarde noche de este domingo y hasta poco después del mediodía de este lunes.

Preguntado por el Gobierno aceptará estas demandas, ha apuntado que "el compromiso del Gobierno de España con Canarias y la situación migratoria, que no es nueva, sino que ha venido pasando, es claro y manifiesto".

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Así, ha recalcado que "hay un diálogo permanente con Clavijo" a través del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha sido "muy fluido y muy bueno" para Canarias y que "ha permitido, a pesar de esa presión migratoria que tiene, poder ir avanzando en todos los aspectos, especialmente en la isla de El Hierro".

Asimismo, ha señalado que la comisión interministerial de mañana será "muy importante, con la participación de muchos ministros y también con parte del gobierno de Canarias, y ahí veremos qué medidas se toman".

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En cualquier caso, ha subrayado que "el gobierno de Canarias y, sobre todo, todos los ciudadanos de las islas saben perfectamente el compromiso firme del gobierno de España con todos los vecinos y las vecinas, y también con la política de respeto a los derechos humanos de todos los migrantes que están llegando a estos tiempos".