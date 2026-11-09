España inicia su camino hacia el próximo Eurobasket con el partido más especial para Iyana

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- La selección española inicia este martes, ante la República Checa (20:30), la fase de clasificación del Eurobasket del próximo verano, en Oviedo, en la vuelta a casa de la hija pródiga, Iyana Martín.

Un partido exigente contra una selección que cuenta con viejas conocidas de la afición española como la exjugadora de Casademont y Jairis, Petra Holesinska, además de Veronika Vorackova o Gabriela Andelova.

PUBLICIDAD

El Palacio de Deportes de la capital asturiana acogerá el duelo ante un gran rival, cuya mayor amenaza es el tiro exterior.

Asimismo, la selección deberá encontrar la forma de frenar a alero Julie Pospisilova, la más destacada de las checas dirigidas por un Martin Basta que se reencontrará con su pupila Maite Cazorla, a quien entrena en el USK Praga.

PUBLICIDAD

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones es favorable para España (6-1). La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final del Eurobasket de 2025, cuando el combinado nacional se impuso 88-81 tras un espectacular partido.

El equipo de Miguel Méndez volverá a jugar tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Berlín el pasado mes de septiembre y en el que, precisamente, brilló la joven base ovetense Iyana Martín, que será la gran protagonista del choque por su vuelta a casa.

PUBLICIDAD

La joven de 20 años nació en Oviedo y se formó en las categorías inferiores del Centro Asturiano y el Oviedo Club de Baloncesto, antes de dar el salto a la academia de formación Segle XXI en Barcelona.

El seleccionador español convocó a 14 jugadoras para esta ‘ventana’ de noviembre, con la gran novedad de la joven escolta de AzulMarino Palma, Blanca Millán, que podría debutar con la absoluta, así como la vuelta de la interior Lola Pendande. Ambas sustituyen a las jugadoras de Valencia Basket Elena Buenavida y Marta Suárez, lesionadas con el conjunto taronja.

PUBLICIDAD

A las siete jugadoras que estuvieron en la Copa del Mundo se unen Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Irati Etxarri y María Araújo, quienes se proclamaron subcampeonas de Europa con ‘La Familia’ en 2025, además de la catalana Txell Alarcón.

España está encuadrada en el grupo J, junto a la mencionada selección checa, además de Bulgaria y Croacia, contra las que se enfrentará los días 14 y 17, respectivamente.

PUBLICIDAD

La fase de clasificación para la próxima gran cita continental se disputará en dos ventanas -noviembre y febrero- y las dos primeras selecciones del grupo conseguirán su billete para el Europeo. EFE