España cree que PP y Vox "copiaron la estrategia de Trump" al pedir suspender el voto por la ley de nietos

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El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha afirmado que "PP y Vox han copiado la estrategia de Trump" en Estados Unidos al "poner en duda" el voto por correo y después el procedimiento establecido en la 'ley de nietos'. "Cuando uno tiene la nacionalidad española tiene que tenerla plena, y plena es tener el derecho al voto", ha recalcado.

Así ha se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas antes de asistir a un acto en Valencia este lunes por la tarde, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de forma que podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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España ha recordado al respecto que Trump "cuestionaba siempre el resultado y la transparencia de las elecciones": "Lo hacía antes, cuestionándolo, para luego, si salía el resultado que quería, todo había ido bien, y si el resultado era negativo para él, decir que había perdido".

"Aquí el Partido Popular y Vox han copiado esa estrategia: empezaron por el voto con correo y han continuado también poniendo en duda el procedimiento establecido en una ley desde hace tiempo ya permite que los descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad y, por tanto, al voto", ha argumentado.

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LLAMA A LA MOVILIZACIÓN TRAS LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS

Por otro lado, cuestionado por los últimas encuestas electorales del 29N y por si cree que el PSOE puede remontar, el candidato socialista ha señalado que estos sondeos muestran que "la movilización, igual que ha sucedido en Brasil o en Estados Unidos, es la clave para que las fuerzas progresistas continúen en el Gobierno de España", algo que según él se está viendo "desde el principio" de esta precampaña.

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"Tenemos dos modelos claros: uno de progreso y el de la derecha y la extrema derecha, unidas y casadas ahora en todas sus propuestas", ha señalado, para asegurar que "lo único que ofrecen, y es una cosa paradójica para un partido que se presenta a las elecciones, es decirle a los ciudadanos que si ellos gobiernan van a tener menos derechos y van a vivir peor".

Para España, esta es "una dinámica que ya está consolidada ya en esta campaña, con el programa electoral de las propuestas del Partido Popular, que se las redacta Vox". Por contra ha destacado el trabajo del PSOE y otras fuerzas progresistas "con ideas de progreso para mejorar nuestro país en los próximos años".

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