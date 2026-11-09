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El Valencia tiene una deuda de 592,8 millones de euros

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Valencia, 9 nov (EFE).- El Valencia, que celebrará el 9 de diciembre su Junta General Ordinaria de Accionistas, ha presentado este lunes a sus accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2025-26, en las que se refleja que la deuda del club asciende a los 592,8 millones de euros, de los que 40,97 son a corto plazo.

El Valencia ha cerrado la temporada, a 30 de junio de 2026, con un beneficio consolidado antes de impuestos de 2,43 millones de euros, frente a los 2,21 millones registrados en el ejercicio anterior. Después de impuestos, el resultado positivo se sitúa en 320.000 euros, mejorando los 280.000 euros de la campaña 2024-2025.

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En estas cuentas no se refleja la entrada del nuevo grupo de accionistas Pitchwise, que va a adquirir el 42 por cien de las acciones y va a aportar 100 millones de euros de capital al club, una vez se le dé la autorización a la transacción accionarial.

En el orden del día para la próxima Junta se votará el examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2025/2026, el Estado de Información No Financiera consolidado, la gestión del Consejo de Administración durante ese período y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

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También se reducirá el consejo de administración de siete a cinco consejeros, tras la aceptación de tres dimisiones, tres reelecciones y dos nuevos nombramientos y se propondrá el aumento de la cifra del capital social de la Sociedad por un importe máximo de 398.441 euros, hasta la cantidad de 7.227.244 euros, en dos tramos.

Dispondrán del derecho de asistencia los titulares de al menos una acción de la Sociedad, que las tuvieren debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. EFE

plm/sm/og

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