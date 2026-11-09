El martes, tiempo muy inestable, con precipitaciones y rachas de viento fuertes

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Madrid, 9 nov (EFE).- La situación de inestabilidad meteorológica continuará el martes, y se profundizará con la entrada de frentes asociados a la borrasca Bruna y de una nueva borrasca denominada Charles, que dejará precipitaciones abundantes y vientos fuertes en la mitad occidental de la península, donde Castilla y León y Extremadura tienen activado el aviso rojo desde primeras horas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con alguna tormenta aislada en la vertiente atlántica, más abundantes e intensas en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, sudoeste de Castilla y León y Andalucía occidental.

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En menor medida, aunque sin descartar que sean fuertes o persistentes, son probables las lluvias en el Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos. En Baleares y el este peninsular, se esperan nubes altas sin precipitaciones.

La situación empeorará con el acercamiento a últimas horas de la borrasca Charles.

En Canarias se registrarán chubascos que no se descartan localmente moderados en puntos de las islas de mayor relieve, pero Charles dejará precipitaciones fuertes o muy fuertes y con tormenta en las islas más occidentales, con bajadas ligeras de temperatura y viento moderado, con probables rachas muy fuertes en las islas montañosas.

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Son probables brumas y nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Además, se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio nordeste; descenderán en Galicia, la meseta sur y Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas no presentarán grandes variaciones, aunque predominarán los descensos ligeros en el sudeste peninsular. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

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Se prevé viento moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales gallegos y las montañas del norte. En las regiones mediterráneas y del interior oriental, predominará la componente oeste, moderada en los litorales.

- GALICIA: cielos nubosos o cubiertos, con brumas y probabilidad de nieblas en zonas altas del interior. Lluvias y chubascos generalizados, más intensas y persistentes en el tercio oeste y tercio sur, sin descartar algún chubasco localmente fuerte.

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Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, excepto un ascenso de las máximas en el sudeste de Orense. Vientos moderados, con intervalos fuertes en el litoral y zonas expuestas, donde al principio de la madrugada se esperan algunas rachas muy fuertes.

- ASTURIAS: cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en el extremo sur y suroeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas sin cambios. Viento flojo a moderado, con rachas fuertes en cumbres de la Cordillera y Picos.

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- CANTABRIA: probables brumas y bancos de niebla en Liébana. Intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en el interior. Lluvias débiles y dispersas, más frecuentes en el extremo sur.

Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros. Viento moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el entorno de Liébana y puntos de la Cantabria del Ebro y Centro y Valle de Villaverde.

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- PAÍS VASCO: probables brumas y bancos de niebla en el sur y este de Álava. Cielos muy nubosos, con nubosidad más abundante en el interior. Lluvias débiles y dispersas, más frecuentes en el extremo sur.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado, algo más intenso en el litoral y zonas expuestas del interior.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones generalizadas, aunque serán persistentes en el tercio sur, donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta.

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Temperaturas con pocos cambios. Viento con algún intervalo fuerte; sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas de montaña.

- NAVARRA:brumas y probables nieblas matinales en la Ribera del Ebro. Cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de lluvias débiles y chubascos aislados, principalmente en puntos del tercio oriental de la región. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso.

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Viento flojo a moderado, sin descartar algunas rachas muy fuertes en cumbres del Pirineo.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con algunas precipitaciones ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento con alguna racha muy fuerte en la sierra.

- ARAGÓN: cielo nuboso con chubascos en el tercio norte que pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, especialmente en puntos del valle del Ebro, sin cambios en el sistema Ibérico.

Viento flojo, con régimen de brisas en el Pirineo; ocasionalmente será moderado con rachas fuertes en puntos del sistema Ibérico y Pirineos.

- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. Chubascos en el cuadrante noroccidental, que pueden ser localmente persistentes. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en ascenso. Viento flojo, con intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes en la mitad norte, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta. En la mitad sur serán más frecuentes e intensas durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero o moderado descenso. Viento con intervalos fuertes, con alguna racha muy fuerte en montañas del norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: brumas y nieblas densas y persistentes en áreas de montaña. Cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas que serán más probables e intensas en la Sierra y en la parte más occidental de Sur Vegas y Oeste, donde podrán registrarse acumulados de hasta 40 litros.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, que arreciará a moderado.

- CASTILLA-LA MANCHA: Probables brumas o nieblas matinales y vespertinas en zonas montañosas de toda la Comunidad, pudiendo ser densas en algunas zonas. Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros en Albacete.

Lluvias débiles a moderadas que serán más persistentes en zonas montañosas, donde no se descartan chubascos localmente fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso o con pocos cambios. Viento flojo a moderado, con algún intervalo de intensidad fuerte.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas con pequeños cambios; máximas en ascenso, excepto en el interior. Viento flojo con intervalos de moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con nubes bajas y brumas matinales en el litoral. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados en el litoral.

- BALEARES: predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas nocturnas en ascenso; diurnas con pocos cambios. Viento moderado.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos en la mitad oriental y muy nubosos en la mitad occidental, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso o con pocos cambios.

Vientos flojos a moderados en la mitad occidental y flojos con intervalos moderados en el resto. Poniente moderado en el Estrecho y ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo oriental.

- CANARIAS: intervalos de nubes bajas y abundante nubosidad alta, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. A partir de mediodía aumentará a nuboso de oeste a este, acompañado de probabilidad de lluvia moderada que será más probable en las vertientes oeste y alcanzará Lanzarote y Fuerteventura.

Temperaturas con pocos cambios o algún ligero descenso. Viento inicialmente entre flojo y moderado que arreciará y aumentará a fuerte, con rachas muy fuertes en la provincia occidental, especialmente significativo en zonas altas, principalmente de Tenerife y La Palma, donde se podrá superar el umbral de 110 km/h. EFE