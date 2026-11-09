El español Álvaro Sainz, campeón del mundo de jinetes aficionados

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- El madrileño Álvaro Sainz, con su segundo puesto en el Hipódromo de Roma, se ha proclamado campeón del mundo en la competición de la Fegentri (federación internacional de jinetes aficionados), al superar en esta última carrera a los dos 'gentlemen' que le aventajaban en la clasificación, el inglés Cian Murphy y el francés Alix Lemaire.

Al cierre del campeonato, el español totaliza 37 puntos (siete sumados en la última prueba), por los 36 del británico (que terminó sexto en Roma) y los 35 de Lemaire (séptimo en la carrera italiana).

PUBLICIDAD

“Ha sido el día más feliz de mi vida como gentleman”, asegura Sainz. “Hay muchas personas que están detrás de este título, a las que estaré siempre agradecido, especialmente a Pablo Laborde” (presidente de la Asociación Española de Amazonas y Gentlemen).

Sainz, que en julio ganó la etapa madrileña en el Hipódromo de La Zarzuela a lomos de “Chenel”, sucede como campeón de la Fegentri a Gonzalo Pineda (líder en 2015 y 2025), Ignacio Melgarejo (hoy profesional, que ganó cuando era amateur en 2016) y César Alonso (2021). No hay otro país que haya logrado tantos títulos en el apartado masculino como España desde 2015.

PUBLICIDAD

En esta 2025, de manera excepcional, España no presentó candidata para el circuito de amazonas, las amateurs femeninas. Lidera la tabla, que aún no está cerrada, la alemana Nora Cronauer. EFE

fg/sab