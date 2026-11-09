Díaz Ayuso, convencida de que "va a haber un cambio en España"

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Madrid, 9 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida este lunes de que "va a haber cambio en España" porque "el miedo sería a no cambiar las cosas" y ha opinado que "deberían respetarlo y aceptarlo".

En declaraciones a Telemadrid, antes de asistir a la Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, la presidenta madrileña ha señalado que "es evidente es que va a haber un cambio en España, que los ciudadanos no aguantan más" y "no son pocos los que nos dicen que si no hay un cambio, van a irse".

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"Intentan trasladar el miedo al cambio, (pero) el miedo es a que esto siga como está, a que la gente siga abandonada en Ceuta, que tengamos más problemas a la hora de coger un tren, miedo a que la clase media se siga hundiendo, a que los precios estén disparados, a que la vida se esté haciendo imposible, que haya ese guerracivilismo entre bandos fabricado desde el Gobierno. Eso sí que da miedo, qué herencia queda y que la cosa no cambie", ha expuesto Ayuso.

Tras insistir en que es evidente es que los españoles no aguantan más, la jefa del Ejecutivo madrileño ha dicho que la Moncloa es "una factoría de sorpresas y va a haber señuelos y trampas, todas para intentar cambiar la opinión pública".

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Desde su punto de vista, "la gente lo que quiere es un cambio y deberían respetarlo y aceptarlo, porque estamos en democracia y nosotros, desde luego, vamos a dar nuestra mejor versión para convencer a la gente de que hace falta cambiar las cosas y de que España no puede seguir así o lo vamos a lamentar".

Díaz Ayuso ha sostenido que los socios de Pedro Sánchez y todo lo que acompaña a este proyecto quieren cambiar un modelo de Estado, el modelo territorial, convirtiendo a España en un país "de personas agraviadas, mileuristas, sin incentivo, donde ni contratar, ni hipotecarse, ni esforzarse merezca la pena porque el Estado ya te lo pone difícil". EFE

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