Espana agencias

Detectado "acelerante de combustión" en la casa de la mujer asesinada en Albacete

Guardar

Albacete, 9 nov (EFE).- Los químicos que analizaron los restos encontrados en la casa de la mujer que apareció muerta en su vivienda incendiada en Albacete, por cuyo presunto asesinato juzgan a su pareja, han indicado que en uno de los elementos sí encontraron "un acelerante de la combustión", en concreto "en el bote de alcohol".

Así lo han declarado este lunes en la quinta sesión del juicio que, con jurado popular, se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

PUBLICIDAD

También han declarado los policías que elaboraron el informe sobre ADN, que han detallado que, en las muestras recogidas en la casa, hallaron "restos compatibles con el perfil genético del detenido".

El perito que valoró los daños provocados por el incendio en la vivienda, propiedad de la víctima y de su exmarido, ha comparecido para detallar que se cifran en unos 17.000 euros.

PUBLICIDAD

El acusado, que pidió declarar en último lugar, lo ha hecho a preguntas de su abogada y ha indicado que lo que ocurrió con su pareja fue "un forcejeo muy fuerte", que discutieron, y que ella le dijo que se fuera de su casa, por lo que le pidió las llaves del coche para llevarse sus cosas.

Además, ha negado que la hubiera pegado antes y ha asegurado que no tiene nada que ver con el incendio. Según el acusado, cuando él se fue de la vivienda ella estaba con vida.

El juicio seguirá este martes con las conclusiones de las partes.

La Fiscalía ha pedido para el acusado 25 años de cárcel por asesinato y 15 más por el incendio, mientras que la acusación particular elevaba a 20 años la petición de pena por el fuego. EFE

lmc/daa/mam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ejercicio de pilates recomendado por expertos para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Esta postura de pilates mejorar el control corporal y favorecer el equilibrio entre fuerza y flexibilidad

El ejercicio de pilates recomendado por expertos para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

El 55,8% de la oferta publicada en las capitales españolas corresponde a modalidades distintas al arrendamiento residencial

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

El organismo público advierte del peligro por inundaciones y el aumento significativo de los caudales, puesto que podrían alcanzarse acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid