Desarticulado un grupo dedicado a alunizajes en joyerías y a robar cajeros con explosivos

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València, 9 nov EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal afincado en la provincia de Valencia y dedicado a hacer alunizajes en joyerías y robos en cajeros con uso de explosivo y ha detenido a nueve personas en Valencia (7), Bailén (Jaén) y Murcia.

A los detenidos, cinco de los cuales han ingresado en prisión -entre ellos los dos cabecillas-, se les imputan un total de 53 delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, daños, falsedad documental, contra la seguridad vial y contra la salud pública, ha informado la Policía Nacional.

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El valor de los efectos sustraídos y el perjuicio económico ocasionado se estima en dos millones de euros.

Han sido realizadas nueve registros en Valencia (7) y en Castellón (2), donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos sustraídos.

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La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2025, tras la comisión de un robo con fuerza mediante el método del alunizaje en una joyería de un centro comercial de Sagunto (Valencia), utilizando tres vehículos de alta gama para sustraer joyas valoradas en 217.000 euros.

Tras este hecho, los agentes identificaron a los autores y constataron que se trataba de una red criminal, afincada en la provincia de Valencia, con una estructura jerarquizada y una división de funciones, especializada en la comisión de alunizajes en joyerías.

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El grupo evolucionó cometiendo robos en entidades bancarias haciendo uso de explosivos, técnica conocida como 'pizza slide', consistente en la introducción por la ranura dispensadora del cajero de una herramienta artesanal que habían fabricado a partir de una muleta ortopédica, a la que adosaron un artefacto explosivo para provocar su apertura de forma violenta y acceder a los cajetines donde se encontraba el dinero.

Esta técnica no la habían perfeccionado, ya que en una ocasión consiguieron hacer explotar el local y dañar vehículos que estaban aparcados en vía pública sin conseguir su botín.

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Los últimos hechos atribuidos al entramado son robos con intimidación en centros de distribución logística de aparatos electrónicos, donde tras amenazar a los empleados con armas blancas consiguieron sustraer material electrónico valorado en 500.000 euros.

El grupo criminal hacía uso de una finca rústica en Castellón en la que se reunían para la preparación de los robos, y que también servía como lugar de almacenamiento tanto de los efectos como de los vehículos sustraídos.

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Los hechos se producían a altas horas de la madrugada usando coches de alta gama sustraídos previamente bien en vía pública o en concesionarios, a los cuales les cambiaban las matrículas por otras robadas.

Durante la comisión de los robos, los integrantes del grupo portaban vestimenta de color oscura y con el rostro tapado, además de hacer uso de extintores para eliminar pruebas y evitar ser identificados.

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El grupo, afincado en la provincia de Valencia, destacaba por su intensa actividad delictiva y capacidad técnica a la hora de cometer los delitos, con una jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros.

El pasado mes tuvo lugar la explotación de la operación, practicándose nueve registros -Valencia (7) y Castellón (2)-, donde se intervinieron dos armas de fuego, ocho armas blancas, seis armas simuladas, cuatro vehículos, 6.000 euros, diversas joyas y efectos electrónicos procedentes de los robos investigados.

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En total, han sido detenidas nueve personas en Valencia (7), Bailén (Jaén) (1) y Murcia (1), entre las que se encuentran los dos líderes del grupo, uno de los cuales intentó darse a la fuga saltando la valla de su vivienda y ocultándose en un arcón donde fue localizado bajo un colchón. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. EFE