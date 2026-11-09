Del chute anímico para el Valencia, a la alegría de su historia para el Tavernes

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Valencia, 9 nov (EFE).- El Valencia afrontará este martes el partido de la primera ronda de la Copa del Rey, aplazado en su día por el accidente ferroviario de Toledo, con el objetivo de que sea un trámite que le permita recuperar confianza ante su complicada situación en Liga, mientras que el Tavernes de la Valldigna vivirá en Mestalla, donde ejercerá como local pese a jugar en el estadio de su rival, el encuentro más ilusionante de su historia.

Ante la imposibilidad de que el campo municipal de Tavernes de la Valldigna albergue un encuentro de estas características frente a un equipo de Primera División, el club de la comarca de La Safor llegó a un acuerdo con el Valencia para disputar el choque en Mestalla.

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Hasta allí se desplazarán familiares, socios y aficionados del conjunto vallero en autobuses gratuitos facilitados por el club.

Mestalla presentará una buena entrada. Aunque no se espera que se llene, buena parte de las gradas estarán ocupadas después de que el Valencia haya abierto nuevos sectores tras agotarse las localidades de tribuna, anfiteatro y los sectores del 1 al 10, con precios de 22, 15 y 10 euros, respectivamente.

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En medio de este ambiente festivo, el técnico valencianista, Javier Aguirre, apostará por las rotaciones. El mexicano dará descanso a buena parte de sus titulares y ofrecerá minutos a jugadores menos habituales y canteranos, aunque sin perder el respeto al rival ni la ambición de avanzar en la competición.

“Los jugadores están con ganas de jugar bien, de hacer un buen partido, de respetar al rival, a la afición y pasar de ronda. No están afectados (por la derrota contra el Real Madrid). A ver si mañana nos damos una alegría”, aseguró el entrenador en rueda de prensa.

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Aguirre contará con la baja de última hora de Jesús Vázquez, que se suma a las de los lesionados David Otorbi, Diego López y Sergi Canós, así como a las de los internacionales Stole Dimitrievski, Mouctar Diakhaby y Aliou Dieng.

Para el Tavernes de la Valldigna, el encuentro supondrá el partido más importante de su historia. El día del sorteo, varios futbolistas reconocieron su condición de valencianistas y confesaron que disputar un encuentro en Mestalla era un sueño hecho realidad.

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El conjunto de La Safor, que milita en la Lliga Comunitat FFCV, alcanzó esta primera ronda de la Copa tras superar a la UD Maracena en la eliminatoria previa. Lo hará, además, con Edu Palomares 'Tomaca' de nuevo en el banquillo, después de la destitución de Carlos Sapiña.

Palomares había puesto fin a su anterior etapa en el club el pasado mes de junio, tras tres temporadas al frente del equipo. Durante ese periodo conquistó La Nostra Copa ante el CD Onda, un título que permitió al Tavernes luchar por una plaza en la Copa del Rey a través de la ronda previa, en la que ya estuvo dirigido por Sapiña.

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El regreso de 'Tomaca' al banquillo permitió al equipo conseguir su segunda victoria de la temporada, al imponerse por 2-3 al Independiente Alicante, un resultado con el que abandonó la última posición de la clasificación y ganó moral para afrontar la cita de Mestalla.

No obstante, el conjunto vallero llega al encuentro después de perder por 0-2 ante el Gandía en su último compromiso liguero, disputado el pasado 1 de noviembre.

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Alineaciones probables:

Tavernes: Javier Pelegrí; Pepe Peris, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Edu Alberola, Toni Santandreu, Sergio Bono, Marc Talens; Joan Talens y Javi Llario.

Valencia: Van Oevelen; Gamón, De Haas, Córdoba, Arnau; Raba, Mayol, Ugrinic, Sato; Elliott y Hugo Duro.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:00.

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