CCOO pone en marcha un canal directo para atender incidencias durante la huelga general

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Madrid, 9 nov (EFE).- El sindicato CCOO ha puesto en marcha un canal directo para atender incidencias durante la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, con el objetivo de ofrecer respuesta y acompañamiento a los trabajadores que así lo requieran, según ha informado este lunes en una nota de prensa.

El servicio "Canal Directo Huelga" estará disponible desde este lunes a través de un teléfono gratuito, un número de WhatsApp, una dirección de correo electrónico y la página web habilitada por el sindicato, aunque la atención específica de incidencias tendrá lugar entre mañana y el jueves 12.

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Esta iniciativa pretende que ningún trabajador que tenga problemas con el ejercicio de su derecho a la huelga no sepa dónde acudir, explica CCOO.

"La huelga es un derecho colectivo. Debe ser ejercido libremente y sin coacción", insiste el sindicato, que considera que con este canal se proporcionarán "todas las garantías necesarias" para decidir secundar la convocatoria del 11 de noviembre. EFE

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