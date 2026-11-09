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Arcadi España dice que el Gobierno afronta la huelga general "con respeto y comprensión"

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Valencia, 9 nov (EFE)- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado este lunes en Valencia que el Gobierno afronta la huelga general de este miércoles "con el máximo respeto a los convocantes, con comprensión y con unas reivindicaciones en positivo".

España ha añadido que esa convocatoria es un llamamiento de los sindicatos hacia una solución al problema de la vivienda y otras cuestiones sociales, según ha declarado ante los medios antes de participar en un acto en el Colegio de Arquitectos de Valencia.

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"A diferencia de otras formaciones políticas, el Gobierno de España lo tiene muy claro, respeta al máximo el derecho a huelga y respeta la autonomía otorgada y el papel otorgado por la Constitución a los sindicatos", ha apuntado.

"No me gustan nada algunas críticas que estoy viendo que no van a ningún lugar" y que tienen "una absoluta intencionalidad", según el ministro.

Arcadi España ha asistido a la presentación del libro ‘Vivienda inaccesible y urbanismo en crisis’, de Gerardo Roger Fernández, y en referencia a la vivienda ha señalado que una de las asignaturas pendientes de la democracia española es "cumplir con el mandato constitucional de ese derecho que todos queremos que sea".

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El Gobierno, ha defendido, "cree que la vivienda es un bien, que va más allá de un bien de mercado y que necesita una intervención por parte de todas las instituciones involucradas".

"Sabemos que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas, lo cual no significa que el Gobierno de España haya mirado durante estos años hacia otro lado", ha agregado.

Ha recordado que el Gobierno ha impulsado la primera ley de Vivienda de la democracia, "que allí donde se aplica está teniendo resultados positivos, como en Barcelona".

El ministro, número dos de la candidatura del PSPV-PSOE por Valencia a las elecciones generales del 29N, ha pedido asimismo a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos que la apliquen "porque está funcionando y es una vía para que muchas familias, muchos jóvenes de nuestro país, puedan acceder a esa vivienda y contener también los precios del alquiler".

Ha recordado que el Gobierno de España ayuda a las comunidades autónomas a financiar esa competencia con 7.000 millones de euros, de ellos más de 700 millones para la Comunitat Valenciana, "para ayudarles también a avanzar en esas políticas de vivienda tan necesarias".

"Todas las administraciones tenemos que actuar más", ha defendido al tiempo que ha recordado que esta misma semana se someten a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados dos reales decretos leyes "muy importantes para nuestro país y para todas las personas que necesitan poder acceder a una vivienda en condiciones dignas".

"Son reales decretos que tienen medidas muy importantes, como un escudo antidesahucios, también para limitar la compra y prohibir la compra a fondos especulativos, a fondos buitres y también una parte fiscal con el 10 % del IVA para los apartamentos turísticos o medidas fiscales en IRPF para aquellos pequeños propietarios que bajen el precio del alquiler y para los inquilinos, para que puedan deducirse parte de lo que pagan en alquiler", ha detallado.

Asimismo, ha expresado su confianza en que ambos reales decretos se convaliden este jueves "y avancemos -ha añadido- en convertir lo que es un problema en un derecho en nuestro país". EFE

(foto)

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