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Arcadi España asegura que el Gobierno afronta la huelga "con comprensión" y el "máximo respeto" a los convocantes

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este lunes que el Gobierno afronta la huelga general del 11 de noviembre "con el máximo respeto a los convocantes, con comprensión y, desde mi punto de vista, con unas reivindicaciones en positivo".

"Creo que es una movilización ciudadana, un llamamiento de las fuerzas comunes, los convocantes de los sindicatos, hacia una solución al problema de la vivienda, así como a otras cuestiones sociales de nuestro país", ha señalado en declaraciones a los medios antes de intervenir en València en la presentación del libro 'Vivienda inaccesible y urbanismo en crisis', de Gerardo Roger Fernández.

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Según el ministro de Hacienda, "a diferencia de otras formaciones políticas, el Gobierno de España lo tiene muy claro: respeta al máximo el derecho a huelga, respeta la autonomía otorgada y el papel otorgado por la Constitución a los sindicatos".

"No me gustan nada algunas críticas que estoy viendo, que no van a ningún lugar, sino que las críticas tienen una absoluta intencionalidad", ha concluido.

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