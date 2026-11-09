Almeida ve política la huelga y pide a los sindicatos respetar el derecho a trabajar

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Madrid, 9 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que no secundará la huelga general convocada para el miércoles porque considera que es una huelga "política" y ha pedido a los sindicatos que respeten el derecho a trabajar de quienes no quieran sumarse a ella.

"No voy a hacer huelga, eso lo tengo claro porque creo que es una huelga política", ha afirmado Almeida a los medios a su llegada de la Almudena, con motivo de la festividad de la patrona de la capital, donde también ha considerado que la convocatoria no se corresponde "con lo que requiere el ordenamiento jurídico".

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El alcalde ha hecho un llamamiento a los sindicatos para que respeten el derecho a trabajar de la misma manera que, ha asegurado, él respetará el derecho a la huelga.

En este sentido, ha advertido de que "los piquetes informativos en la época en la que vivimos no pueden ser piquetes de intimidación" para quienes quieran abrir sus negocios.

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Por otra parte, Almeida ha defendido la necesidad de bajar los impuestos en España y en Madrid, donde, a su juicio, pese a tener una fiscalidad reducida, los tributos "no son suficientemente bajos".

Ha sostenido que Madrid ha demostrado que es posible compatibilizar una bajada de impuestos con el aumento de la actividad económica y el mantenimiento de buenos servicios públicos.

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Almeida ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber subido los impuestos "140 veces" y ha denunciado que España vive un "infierno fiscal", con una presión tributaria que considera excesiva y unos servicios públicos estatales que, a su juicio, funcionan cada vez peor.

"Estamos viendo lo que está pasando con los trenes, estamos viendo lo que está pasando con los servicios públicos...", ha proseguido. EFE

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