Albiol y Nogueras chocan con Urtasun por los decretos de vivienda y rechazan el modelo Colau

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El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y la candidata de Junts, Miriam Nogueras, han confrontado el modelo de vivienda del Gobierno con el ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, mientras que también han rechazado el modelo de la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Lo han hecho durante el debate de este lunes entre los candidatos por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre organizado por Pimec (excepto el de ERC, Gabriel Rufián, que finalmente no ha asistido), en el que Albiol ha asegurado que "quien tiene un piso de alquiler está acojonado".

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Albiol ha recriminado al Gobierno situar con las medidas "a los vulnerables de verdad y a los que no son vulnerables en el mismo nivel", a lo que el ministro ha pedido tanto a Albiol como a los demás presentes en el debate leerse lo que dice el decreto de vivienda.

"Al final, tú puedes decir una cosa y la realidad es otra. Desde el momento en que se se han hecho públicos estos decretos, la primera iniciativa que tuvisteis y ahora esta segunda que aprobó el Consejo de Ministros, cada vez se están retirando más pisos del mercado del alquiler", ha asegurado el líder del PP.

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NO AUMENTAR LA RENTABILIDAD

Urtasun ha respondido a Albiol que "se ha olvidado de que si una persona se considera vulnerable, propietario del piso, que puede ser un jubilado o puede ser un trabajador o cualquier persona, cobra de la administración".

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El ministro ha defendido que la prórroga de los alquileres para que no suban los precios no propone reducir la rentabilidad del propietario sino que no aumente, y ha sostenido que "si tantas inversiones han ido a vivienda en los últimos años es porque la vivienda ha sido mucho más rentable que cualquier fondo de inversión".

Por su parte, Nogueras también ha puesto en duda la protección a los pequeños propietarios, y ha dicho: "Yo creo que quien no se ha leído el real decreto, señor ministro, es usted, porque es evidente que los pequeños propietarios no están protegidos",

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Nogueras, que ha tildado de nefasta la situación de la vivienda y de malo el resultado de las políticas de los últimos 10 años en este ámbito, ha rechazado que los votos de Junts tras las elecciones sirvan para que Colau "sea ministra en ningún caso".

El ministro de Industria y candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, también ha defendido la política del Gobierno y ha destacado la aportación del Estado a las comunidades autónomas para la construcción de vivienda.

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PACTO DE ESTADO POR LA VIVIENDA

Preguntados por si están de acuerdo, o no, en impulsar un pacto de Estado por la vivienda, solo Hereu y Albiol han respondido explícitamente que sí lo ven necesario, mientras que el candidato de Vox, Juanjo Aizcorbe, ha apuntado que se han hecho pactos de estado que después no se han cumplido.

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"Se tiene que cambiar radicalmente todo el tema de la vivienda. Pero claro, miren qué ha pasado, han venido 6 millones de personas de fuera que tienen la mala costumbre de querer vivir en algún sitio. Y eso, repercute", ha agregado el candidato de Vox, que ha defendido una modificación de la ley del suelo para construir en todos los sitios excepto donde esté protegido.

MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA

En el bloque de las infraestructuras, el centro del debate ha estado en torno al ferrocarril; mientras que Hereu ha afirmado que ha sido una prioridad para el Gobierno con las inversiones llevadas a cabo, Urtasun ha propuesto acelerar las obras "que van tarde" y que el dinero destinado a aumentar la velocidad del AVE vaya directamente a Rodalies.

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Albiol también ha apuntado a la necesidad de mantener la red ferroviaria, con una inversión de 20.000 millones de euros solo en el primer año del futuro del Gobierno, y ha tildado de preocupante el estado de la red de Rodalies.

Nogueras ha insistido en un traspaso integral de Rodalies de vías, trenes, estaciones y recursos, y que el Ministerio "pague", y ha criticado que se prometa mucho presupuesto durante las campañas electorales pero después solo llegue, ha dicho, la mitad.

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Finalmente, Aizcorbe ha achacado la situación de la red ferroviaria general en España y también la de Rodalies en Catalunya a que el Ministerio de Transportes "ha preferido la corrupción" y ha señalado la irresponsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez con esta cuestión.