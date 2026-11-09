Alan Brandi (Jaén Paraíso Interior) se despide de Argentina con los máximos honores

Guardar

Jaén, 9 nov (EFE).- Alan Brandi se despidió de la selección argentina de fútbol sala con los máximos honores, después de cerrar su trayectoria internacional con una medalla de bronce en la Finalíssima.

El pívot y capitán del Jaén Paraíso Interior FS disputó ante Portugal su último encuentro con la albiceleste, que ganó por 3-1 en el partido por el tercer puesto.

PUBLICIDAD

A pocos días de cumplir 39 años, el próximo 24 de noviembre, el jugador puso fin a una etapa repleta de éxitos, con un palmarés que lo sitúa entre las grandes leyendas de este deporte en su país.

El argentino regresó a la selección para disputar la Finalíssima dos años después de su última gran cita internacional, el Mundial de Uzbekistán de 2024.

PUBLICIDAD

Tras aquella competición, en la que Argentina alcanzó la final, Brandi había dado un paso al lado, pero aceptó la llamada del seleccionador, Matías Lucuix, para volver a vestir la camiseta nacional y despedirse sobre la pista de una trayectoria extraordinaria.

Brandi conquistó el Mundial de Colombia 2016 y la Copa América de 2022, además de disputar tres finales mundialistas consecutivas. Argentina se proclamó campeona en Colombia y alcanzó posteriormente los subcampeonatos en Lituania 2021 y Uzbekistán 2024.

PUBLICIDAD

En la final de 2016 ante Rusia, el pívot fue decisivo con dos goles que contribuyeron al primer título mundial de la albiceleste.

Su trayectoria también queda reflejada en los registros individuales. Es el máximo goleador de Argentina en la historia de los Mundiales, con 16 tantos en 21 encuentros repartidos entre las tres ediciones que disputó -cuatro en Colombia, cinco en Lituania y siete en Uzbekistán- y desde su debut internacional en 2015, ha superado los 90 partidos oficiales con la selección.

PUBLICIDAD

En el ámbito de clubes, Brandi afronta su décima temporada en el Jaén Paraíso Interior FS, donde es el actual capitán y uno de los referentes de la entidad.

Su despedida de Argentina pone el punto final a una carrera internacional marcada por los títulos, los goles y el liderazgo, con el reconocimiento de una selección a la que ayudó a situarse en la élite mundial. EFE

PUBLICIDAD

jmd/agr/og