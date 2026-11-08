Una nueva generación de compradores transforma el mercado residencial de lujo en España

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Madrid, 8 nov (EFE).- En un momento de bum sin precedentes del lujo residencial en España, una nueva generación de compradores está transformando un mercado que, según los expertos consultados, evoluciona hacia activos con servicios hoteleros o residencias de marcas de prestigio internacional.

Así lo destacan los principales ejecutivos del sector residencial de lujo, que subrayan que a las grandes fortunas tradicionales con patrimonios consolidados se suma ahora un perfil de directivos internacionales, emprendedores y profesionales móviles cada vez más jóvenes, también en el segmento de las viviendas de ultralujo, aquellas que superan los 5 millones de euros, según quedó de manifiesto en el foro Global Luxury Properties.

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En ese segmento, el informe de Colliers publicado hace unas semanas recoge que la oferta de obra nueva de ultralujo ha crecido en España un 47 % en un año, hasta las 72 unidades.

El director general de Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS) en Madrid, Carlos Hormigos, explica que el nuevo perfil de comprador de este tipo de viviendas es más "joven, internacional y exigente", y sitúa su edad media "entre los 30 y los 45 años", con creciente presencia de empresarios y profesionales que han generado su fortuna en el sector tecnológico y en nuevas industrias.

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Hormigos confirma que Madrid se ha convertido en uno de los destinos que mejor responden a esa demanda, en la que la seguridad, la privacidad y la calidad de vida tienen un peso decisivo para esos clientes internacionales, que ya no solo buscan invertir, sino también establecerse de forma permanente.

El mercado avanza así hacia un modelo en el que el comprador pasa de ser turista a residente y los destinos capaces de ofrecer colegios, universidades, servicios y una oferta de ocio estable parten con ventaja para atraer a familias que desean establecerse durante periodos prolongados o de forma permanente.

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Según el director de Residencial Prime de Savills en Madrid, Santiago de Miguel, en esa línea también ha evolucionado el perfil del comprador latinoamericano, que si hasta hace pocos años adquiría una propiedad principalmente como inversión, ahora quiere vivir en Madrid, por lo que busca viviendas plenamente funcionales, con prestaciones como garaje y espacios adaptados a su vida cotidiana.

De Miguel apunta que esto está ampliando en Madrid el mapa de las zonas consideradas prime en residencial.

Por el momento, los expertos coinciden en que la fiscalidad no está siendo un elemento disuasorio para estos clientes, a los que además el coste de mantenimiento de estas viviendas y algunos gastos asociados, como el IBI, resulta muy bajo en comparación con los de otras grandes ciudades internacionales.

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Expertos como De Miguel también advierten de que el principal freno identificado en Madrid, donde ya se han cerrado compraventas por encima de los 30.000 euros el metro cuadrado, no es la demanda, sino la capacidad limitada para generar nueva oferta de alta calidad, lo que sigue presionando los precios al alza, con subidas este año que cuatriplican la subida media mundial.

Para el sector, las residencias de marca ('branded residences') son la tendencia que mejor define a la nueva ola de compradores de jóvenes, que prioriza el "lujo experiencial" y la comodidad absoluta por encima de la mera propiedad pasiva.

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Por ello buscan proyectos asociados a grandes cadenas hoteleras internacionales (como Four Seasons, Mandarin Oriental o Six Senses), que incluyen todo tipo de servicios y en cuyo desarrollo España es líder, con alrededor de 1.800 viviendas de 'branded residences' en fase de desarrollo y comercialización, explican los expertos.

"Llegará un momento en que no sepas si estás en tu casa o en un hotel", vaticina Ettienne Allepuz, director de Real Estate en la firma de inversión Sancus Capital, que ve el futuro del residencial de lujo con servicios propios de un hotel de 5 estrella gran lujo.

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En lo referente a los mercados geográficos, el consejero delegado en España de Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), Bruno Rabassa, ve algo "dormido" al mercado en Baleares, al tiempo que observa que la Costa Blanca "empieza a tener un tirón notabilísimo".

Como potenciales mercados en alza, varios expertos, entre ellos José María Gómez Acebo, director general en Urbanitae Asset Management, apuntan a Cádiz como "probablemente el nuevo Málaga".

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Entre otros motivos, porque, "si antes el cliente de lujo se enfocaba más a los destinos con oferta de restaurantes y ocio, a la nueva generación que está entrando le gustan más el polo, el golf y estar en el agua". EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8014013034)