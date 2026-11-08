Temas del día de EFE España del lunes 9 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - A pocos días de que comience la campaña electoral, los candidatos intensifican sus actos y, mientras el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, participan en sendos programas de televisión en horario de máxima audiencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un mitin en Palma.

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ELECCIONES PAÍS VASCO (Serie previa)

Vitoria -Las elecciones generales del 29N se presentan en Euskadi como una pugna entre las dos grandes fuerzas nacionalistas, el PNV y EH Bildu, que se disputan la hegemonía en el País Vasco -con el permiso del PSE- y se juegan, al mismo tiempo, mantener su posible influencia en la política nacional. Rafael Herrero

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HUELGA GENERAL

Madrid - El país se prepara, en vísperas de que comience la campaña electoral, para una huelga general atípica en favor del derecho a la vivienda y mejores salarios, que el Gobierno no critica y que es tachada de electoralista por la oposición y la patronal.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023835331)

- Se pasarán también unas claves sobre la huelga general.

LEY NIETOS

Madrid - Arranca una semana en la que se espera que Tribunal Supremo decida si extiende la suspensión cautelar del derecho a voto de cara a las próximas elecciones del 29N a los hijos de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos', una resolución que se estima pueda afectar a 190.000 personas.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023837348)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife - Tras una primera semana de noviembre en la que se han disparado las llegadas de cayucos a Canarias, con cerca de 6.000 personas rescatadas, todos los servicios de emergencia de El Hierro siguen movilizados ante una presión migratoria que recuerda a la de los años récord de 2023 y 2024.

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CAMARERAS PISO

Palma - La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, participa en un acto de UGT en el que está previsto que anuncie novedades sobre la jubilación anticipada de las camareras de piso.

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TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Madrid - El ecosistema de las empresas centradas en las energías renovables reclama al próximo Gobierno una hoja de ruta "muy focalizada" en garantizar la autonomía estratégica de España, en un momento histórico para la inversión en este tipo de tecnologías en la Península Ibérica, que batirá récords en 2026.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022486466, 8023735862)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - La semana comienza con nuevos chubascos generalizados, fuertes y persistentes y con acumulados significativos en puntos de Galicia, cordillera Cantábrica, sistema Central, Extremadura y Andalucía occidental, con zonas del norte de Cáceres, sur de Ávila, sierra norte de Sevilla y gran parte de la provincia de Huelva en aviso naranja (peligro importante).

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PATRIMONIO NACIONAL (Crónica)

Madrid - El maestro dorador de Patrimonio Nacional, Lucio Maire Dorado, lleva 50 años trabajando en el Palacio Real restaurando cuadros, molduras, farolas, carruajes y molduras. A punto de jubilarse, hace un llamamiento para que los jóvenes no dejen morir este oficio. Cristina Lladó.

(Texto a las 10:00. 744 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SERIES ESTRENO

Madrid - Los errores que rodearon al asesinato machista de Isabel Fuentes, de 66 años, en Orense en 2015 vertebran 'El crimen de Pazos', la nueva miniserie que, según su protagonista, Tristán Ulloa, invita a reflexionar sobre cómo el sistema sigue fallando en la protección de las mujeres, en un año en el que han producido 44 feminicidios.

(Texto a las 09:15. 783 palabras) (Foto) (Vídeo)

PREMIO MACBA

Barcelona - La Fundación MACBA desvela en rueda de prensa el nombre del artista ganador de la segunda edición de su premio bienal de arte dotado con 50.000 euros y que reconoce a los artistas contemporáneos por una exposición sobresaliente realizada en los dos últimos años.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Bilbao.- ELECCIONES EH BILDU.- Coloquio con los cabezas de lista de EH Bildu al Congreso y al Senado, Oskar Matute e Idurre Bideguren. Hotel Ercilla. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES.- La patronal Pimec organiza un debate sobre economía y empresa con candidatos catalanes a las elecciones generales del 29 de noviembre, con la participación de Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Frente Amplio), Xavier García Albiol (PP), Gabriel Rufián (ERC, Míriam Nogueras (ERC) y Juan José Aizcorbe (Vox). Auditorio de la Torre Glòries y streaming en https://www.youtube.com/live/ZxqRUFerCA0. (Texto)

10:00h.- Valladolid.- PRESUPUESTOS CASTILLA Y LEÓN.- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para analizar las cuentas de su departamento para 2027. Cortes de Castilla y León. (Texto) (Foto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres, y la candidata de su partido a diputada por Las Palmas, Dolores Corujo, intervienen en un foro organizado por el diario Canarias 7. Canarias 7. (Texto)

10:45h.- Sevilla.- ELECCIONES VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en Sevilla Torre del Oro. (Texto)

11:00h.- Melilla.- ELECCIONES PP.- Declaraciones de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP nacional, Cuca Gamarra, tras visitar la frontera entre España y Marruecos en Melilla. Torreón de vigilancia del perímetro fronterizo entre los pasos fronterizos de Beni-Enzar y Barrio Chino (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Rueda de prensa del portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy. Sala Ecooo C/Escuadra 11. (Texto) (Foto)

11:30h.- Segovia.- ELECCIONES VOX.- El jefe de la delegación de VOX en Bruselas Jorge Buxadé , atiende en Segovia a los medios de comunicación junto a candidatos de la formación al Congreso y el Senado. Avenida del Acueducto, junto a la Iglesia de San Clemente. (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC. C/ Calàbria, 166. (Texto)

13:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos, Irene Montero, hace declaraciones a los medios junto a las candidatas del partido a las elecciones generales por Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, José Manuel de Pablos, Maite Gartzia y Garbiñe Ruiz, antes de su reunión con trabajadoras de la limpieza de los edificios públicos de la capital vizcaina. La Sinsorga. Askao Kalea, 9. (Texto)

14:30h.- Mos (Pontevedra).- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, asiste a una comida de empresarios del área metropolitana de Vigo con otros cargos del partido en la provincia de Pontevedra. Intervenciones abiertas a medios. Multiusos das Pozas (rúa Brea, 28) (Texto) (Foto)

16:30h.- Lleida.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura y número de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, atiende a los medios desde Lleida, junto a la candidata leridana Montse Cortasa. Porta dels Apòstols de la Seu Vella. (Texto)

17:00h.- Valencia.- PARTIDOS COMPROMÍS.- Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Lara Manyes, candidatos de Compromís-Front Valencià, presentan la imagen y las líneas de campaña para el 29-N. Plaza del Pilar, 1 (Texto)

18:30h.- Murcia.- VITO QUILES.- Vito Quiles protagoniza un acto en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Campus de la Merced.Facultad de Letras

19:00h.- Palma.- ELECCIONES PP.- Mitin del PP con el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Pueblo Español. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Guadalupe (Cáceres).- IBEROAMÉRICA TURISMO.- Celebración del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo 2026 del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) que del 9 al 15 de noviembre reúne a especiliastas de uno y otro lado del Atlántico.

08:00h.- Barcelona.- ALMIRALL RESULTADOS.- La farmacéutica Almirall da a conocer sus resultados hasta septiembre. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- TECNOLOGÍA BARCELONA.- Presentan una nueva capa del gemelo digital de la región metropolitana de Barcelona Avinguda Diagonal 191. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la coyuntura de la EPA en el sector turístico del tercer trimestre de 2026.

10:00h.- Barcelona.- HUELGA GENERAL.- La red Som Defensores, impulsada por Irídia, Novact y Lafede, presenta el dispositivo de observación de derechos por la huelga general. carrer de Tàpies, 1-3. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- CONGRESO VIVIENDA.- La Cátedra Barcelona Estudis Habitatge presenta la segunda edición del Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad Col·legi de Periodistes de Catalnya. Rambla de Catalunya, 10.

11:00h.- Palma.- CAMARERAS PISO.- Jornada de UGT sobre las camareras de piso a la que asiste la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. No habrá declaraciones previas al acto. C/ Font i Monteros, 8 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- ECONOMÍA ESPAÑA.- CaixaBank Research presenta su informe anual sobre las perspectivas económicas para 2027 con el economista jefe del banco, Enric Fernández, y otros directivos como el director de economía española de este servicio de análisis, Oriol Aspachs. Sede de CaixaBank en Barcelona. Av. Diagonal, 621. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- HUELGA GENERAL.- El secretario de CCOO Aragón, Manuel Pina, y el secretario general de UGT Aragón, Juan José Arcéiz, participan en una asamblea conjunta con delegados sindicales y trabajadores para explicar las razones que han motivado la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre. Centro Pignatelli.

11:30h.- Bilbao.- CRISIS VIVIENDA.- La Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berri-Otxoak se concentra contra los desahucios, coincidiendo con el decimocuarto aniversario del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Palacio de Justicia.

13:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas presenta 'Casas para vivir: una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda' en este España. P.º de los Melancólicos, 4, A, Local, Arganzuela, Madrid Duroa Abogados. Paseo de los Melancólicos, 4, A, Local.

18:00h.- Bilbao.- CRISIS VIVIENDA.- Concentración de LAB frente a la sede principal del PNV, donde dará a conocer una iniciativa de desobediencia puesta en marcha en el marco a la reivindicación de salarios y viviendas dignas, en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre. Frente a Sabin Etxea.

18:30h.- Valencia.- URBANISMO VIVIENDA.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene en la presentación en València del libro ‘Vivienda inaccesible y urbanismo en crisis’, de Gerardo Roger Fernández. Hernán Cortés, 6 (Texto)

19:00h.- Barcelona.- HUELGA GENERAL.- El Sindicat de Llogateres convoca su acto central de la huelga general en Cataluña, que contará con la participación de artistas y comunicadores como Tarta Relena, Ginestà, Al·lèrgiques al Pol·len o Juliana Canet, y que finalizará con una cacerolada. La Paloma (c/ Tigre, 27) (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Valladolid.- JUICIO TRATA.- Juzgan a cuatro miembros de un clan familiar, para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y 36 años de cárcel, por captar personas de Rumanía para su explotación abusiva como jornaleros en el campo, sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y sin horario fijo en la provincia de Valladolid. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- JUICIO MALVERSACIÓN.- Un tribunal popular juzga a tres trabajadores de la Brigada de Mantenimiento del Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt (Barcelona), acusados de hacer compras personales a cargo del consistorio, falseando las facturas correspondientes. Audiencia de Barcelona. Sala del jurado. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- JUICIO HOMOFOBIA.- La Audiencia de Barcelona juzga a un hombre acusado de agredir a otro, con quien coincidió en la sauna de un gimnasio, al tiempo que le insultaba con expresiones homófobas, en marzo de 2023. Audiencia de Barcelona. Sección segunda. (Texto)

10:30h.- Vitoria.- VIOLENCIA MACHISTA.- Emakunde presenta la campaña interinstitucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lehendakaritza. (Texto)

10:30h.- Santa Cruz de La Palma.- TRIBUNALES VIOLENCA SEXUAL.- La sección segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga en La Palma un delito de agresión sexual. Juzgado de lo Penal número 7.

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES HOMOFOBIA.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a una mujer para la que se piden cuatro años de cárcel, acusada de acosar reiteradamente a su vecina con insultos homófobos y de amenazarla con un cuchillo. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección sexta.

11:00h.- Vitoria.- ETA EMPRESARIOS.- La Delegación del Gobierno dedica el Día de la Memoria al tejido empresarial vasco y su sufrimiento en tiempos de ETA. Delegación del Gobierno. (Texto)

12:15h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Comandancia General de Ceuta, en el Acuartelamiento 'González Tablas', en Ceuta.

SOCIEDAD

Badajoz.- INCENDIOS FORESTALES.- Especialistas de España y Portugal analizarán, los próximos 9 y 10 de noviembre, en Badajoz, los grandes incendios forestales de 2025 y 2026 y debatirán sobre las medidas necesarias para afrontar este problema que amenaza a los ecosistemas, las poblaciones y la economía del medio rural. Sede financiera de Cajalmendralejo.

Santiago de Compostela.- TERNERA GALLEGA.- La Ternera Gallega y la Vaca Galega-Boi Galego, sus cualidades y posibilidades gastronómicas son objeto de una jornada que reunirá a chefs con estrella Michelin para reivindicar el valor de estas carnes y descubrir sus distintos cortes, texturas y maduraciones, antes de llevárselas a la boca. Por José Carlos Rodríguez. (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- CONGRESO TECNOLOGÍA.- El Congreso del centro tecnológico Eurecat aborda la innovación industrial, el uso de la robótica y el reto de la soberanía europea en la inteligencia artificial, entre otros asuntos. Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8.

10:00h.- Villena (Alicante).- JANE GOODALL.- El centro de rescate de primates y grandes felinos AAP Primadomus homenajea a primatóloga Jane Goodall cuando se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. (Texto) AAP Primadomus. Sierra de Salinas AAP Primadomus. Sierra de Salinas. (Texto)

10:15h.- Estepa (Sevilla).- MANTECADOS ESTEPA.- La Escuela Universitaria de Osuna y el Consejo Regulador de las IGP Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa presentan un estudio sobre el comportamiento del consumidor. Salón de Grados de la Escuela Universitaria de Osuna.

11:00h.- Cartagena (Murcia).- TAJO SEGURA.- Comisión Especial del Trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional de Murcia. Parlamento. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FIESTA ALMUDENA.- Misa presidida por el cardenal José Cobo en honor de la Virgen de la Almudena, en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renueva el tradicional Voto de la Villa. Explanada de la catedral de La Almudena. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- CRISIS VIVIENDA.- La Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berri-Otxoak se concentra contra los desahucios, coincidiendo con el decimocuarto aniversario del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Palacio de Justicia.

12:00h.- Arriondas (Asturias).- LOBO IBÉRICO.- La Junta del Sueve con una nueva manifestación para protestar por los daños del lobo a la cabaña ganadera. Parque de la Llera

12:00h.- Castellón de la Plana.- DANA PATRIMONIO.- La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, visita las esculturas y los textiles restaurados por el IVCR+i tras la dana de 2024. Sede del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. Camino Penyeta Roja (Texto)

17:00h.- Valencia.- ACAMPADA VALÈNCIA.- Representantes del Ayuntamiento de València y la Delegación del Gobierno se reúnen para analizar la situación de la acampada que desde hace más de un mes se encuentra instalada en la plaza del Ayuntamiento, en revindicación del derecho a una vivienda digna. Ayuntamiento (Texto)

15:00h.- Madrid.- FIESTA ALMUDENA.- Ofrenda floral del pueblo de Madrid a la Virgen de la Almudena. Calle Bailén. (Foto)

20:00h.- Sevilla.- ACCIDENTE FERROVIARIO.- El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, preside una misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Catedral.

21:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- AFGANISTÁN REFUGIADOS.- La periodista y activista afgana Khadija Amin, que consiguió salir de su país en 2021 tras la llegada del régimen talibán, protagoniza un nuevo encuentro del ciclo ‘Voces desde la frontera’. Centro Bibliotecario Insular.

CULTURA Y TENDENCIAS

Valladolid.- CONCURSO TAPAS.- Valladolid acoge la celebración de la XXII edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y el X Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- TEATRE LLIURE.- La nueva propuesta de IT Teatre Lliure, 'Xirgu', un espectáculo de Cristina Clemente y dirección de Israel Solà, que se acerca a la figura de la actriz Margarida Xirgu, con la participación de la actriz Muntsa Alcañiz y de alumnos graduados del Institut del Teatre, se presenta hoy, junto con el programa 'Reverberacions IT Teatre Lliure', en colaboración con la Diputación de Barcelona. Teatre Lliure Montjuïc y 'streaming'. (Texto)

10:30h.- Páganos (Álava).- GASTRONOMÍA ÁLAVA.- Segunda edición de LURRA, un encuentro impulsado de la mano de Arabako Kolektiboa para poner en valor el territorio alavés y reflexionar sobre el futuro de la tierra, la gastronomía y la tecnología. restaurante El Puntido.

11:30h.- Barcelona - PREMIO MACBA.- La Fundación MACBA desvela en rueda de prensa el nombre del artista ganador de la segunda edición de su premio bienal de arte dotado con 50.000 euros y que reconoce a los artistas contemporáneos por una exposición sobresaliente realizada en los dos últimos años. (Texto) (Foto)

12:00h.- Girona.- TEMPORADA ALTA.- Lluís Homar presenta la lectura dramatizada que llevará el 1o y 12 de noviembre a la catedral de Girona y que plantea una crítica al mundo material actual a partir de textos de místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. (Texto)

12:30h.- Madrid.- FIESTA ALMUDENA.- La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), junto al Ayuntamiento de Madrid, elabora y reparte una corona de la Almudena. Plaza Mayor. (Foto)

13:30h.- Santander.- COMUNICACIÓN PREMIOS.- La Asociación de Prensa de Cantabria entrega el premio de prácticas al periodista Álvaro Higuera de Riaño por una entrevista que realizó, durante sus prácticas del pasado verano en la Agencia EFE en Cantabria, al historiador Tomás Pérez Vejo, así como el accésit a una estudiante en prácticas en Onda Cero. Sede de la APC. C/ Cádiz, 9. (Texto) (Foto)

18:00h.- Zaragoza.- SIGENA DOCUMENTAL.- Presentación del documental ‘Sigena. Historia de un expolio’, una producción de Amairu Producciones, dirigido por Nacho Navarro, con la participación de la directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, y el director del documental, Nacho Navarro, además de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. CARTV. Calle de María Zambrano, 2.

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL LITERATURA.- El festival de las letras Literaktum celebra su primera jornada con las intervenciones del colombiano Juan Gabriel Vásquez que presenta 'Esto ha sucedido', recopilación de sus columnas en El País, y con Joseba Sarrionandia, quIen vuelve a publicar narrativa en euskera después de veinte años. Teatro Victoria Eugenia/Okendo.

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