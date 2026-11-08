Temas del día de EFE España del domingo 8 de noviembre de 2026 (13:30 hors

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ELECCIONES GENERALES

Madrid/Bilbao - Sánchez: "Feijóo no es más triste porque no quiere" y, como Abascal, "tragará" con todo

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(Texto enviado a las 13:13. 261 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Málaga - Feijóo pide a los directivos de Adif que devuelvan las gratificaciones que han cobrado

(Texto enviado a las 13:28. 109 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Abascal tacha de "burda mentira" que Vox quiera privatizar las pensiones

(Texto enviado a las 08:59. 467 palabras)

- "Es sentido común", lema de Vox para la campaña de las elecciones generales del 29N

(Texto enviado a las 10:21. 189 palabras)

Pamplona - Maíllo asegura que el voto útil es a Frente Amplio, que es "la izquierda que se arremanga"

(Texto enviado a las 11:30. 330 palabras)

Bilbao - Esteban: El PNV no irá con Vox ni a heredar pero tampoco pondrá alfombras rojas a nadie

(Texto enviado a las 12:57. 434 palabras) (Foto)

Barcelona - Illa tacha de "bajeza moral" que Feijóo use a las víctimas de Urda contra la huelga

(Texto enviado a la 10:08. 371 palabras)

San Sebastián - Bideguren: Si está en manos de EH Bildu la ultraderecha no conseguirá sus oscuros objetivos

(Texto enviado a las 12:22. 173 palabras)

ELECCIONES CATALUÑA (Serie Previa)

Barcelona - Cataluña, el feudo socialista en el que Sánchez confía para resistir el 29N

(Texto enviado a las 09:08. 804 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023829502)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - Comienza la campaña electoral en una semana marcada por la huelga

(Texto enviado a las 08:25. 633 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021906965)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La policía traslada a los migrantes de un campamento temporal junto al puerto en Ceuta

(Texto enviado a las 10:39. 237 palabras) (Foto)

- Decenas de migrantes desalojados del puerto de Ceuta regresan a su país

(Texto enviado a las 11:19. 207 palabras) (Foto)

Santa Cruz de Tenerife - Desembarcan en El Hierro 215 personas, 4 menores, que iban en un cayuco

(Texto enviado a las 10:29. 351 palabras)

ACCIDENTE FERROVIARIO

Toledo - Diez personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, dos en la UCI

(Texto enviado a las 11:28. 265 palabras)

Toledo - RTVE emitirá en directo por todos sus canales el funeral por las víctimas de Urda

(Texto enviado a las 10:58. 156 palabras)

TIEMPO BORRASCA

Santa Cruz de Tenerife - La borrasca Bruna provoca un herido, caída de árboles y desprendimientos en Canarias

(Texto enviado a las 11:49. 321 palabras)

- Canarias baja a prealerta por lluvia y fenómenos costeros asociados a la borrasca Bruna

(Texto enviado a las 12:49. 422 palabras)

Madrid - Siete comunidades autónomas están en aviso por lluvias, tormentas y vientos fuertes

(Texto enviado a las 10:56. 472 palabras)

SUCESOS MILITAR

Madrid - Muere un soldado durante una instrucción militar en Zaragoza

(Texto enviado a las 09:31. 194 palabras)

SUCESOS INCENDIO

Madrid - Un fallecido y once heridos al arder un bloque de viviendas en Guadarrama (Madrid)

(Texto enviado a las 11:55. 394 palabras) (Foto) (Vídeo)

SUCESOS JUEGO ONLINE

Madrid - Cae una red que apostaba con identidades robadas y cargaba los impuestos a las víctimas

(Texto enviado a las 10:03. 435 palabras)

TRABAJO DESPIDOS

Madrid - Las demandas por despido tocan máximos en un contexto de empleo récord y más estable

(Texto enviado a las 09:22. 710 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021862007)

VIVIENDA LUJO

Madrid - Una nueva generación de compradores transforma el mercado residencial de lujo en España

(Texto enviado a las 10:36. 765 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8014013034)

DANA VALENCIA

València - La dana de 2024 aumentó el riesgo de partos prematuros, más en las zonas con mayores daños

(Texto enviado a las 10:00. 641 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8011708312, 8011711571)

CINE ESTRENOS

Madrid - Un documental recuerda el lado menos tímido de Cecilia: "Siempre ha estado con nosotros"

(Texto enviado a las 09:40. 802 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AUGUSTA EMERITA (Entrevista)

Mérida - Siete comunidades autónomas están en aviso por lluvias, tormentas y vientos fuertes

(Texto enviado a las 10:56. 657 palabras) (Foto)

GASTRONOMIC FORUM (Entrevista)

Barcelona - La ingeniera Estel Blay ve clave una buena alimentación en Marte para el éxito de misiones

(Texto enviado a las 11:47. 590 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

22:00h.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona).- ELECCIONES GENERALES.- Debate electoral organizado por RTVE Catalunya entre los candidatos catalanes a las elecciones generales del 29 de noviembre, con la participación de Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) y Juan José Aizcorbe (Vox). La 2 Cat y Ràdio 4. (Texto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA VÍCTOR MANUEL.- Concierto del cantautor Víctor Manuel en el Festival Mar Abierto. Auditorio Alfredo Kraus.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Bryan Adams, dentro de su gira mundial “Roll With The Punches”, una cita en la que el artista canadiense combinará las canciones de su último trabajo discográfico con algunos de sus grandes éxitos. Roig Arena.

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EFE

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