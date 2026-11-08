Tabak: "Es una derrota dura por esa última canasta"

A Coruña, 8 nov (EFE).- El croata Zan Tabak, entrenador del Morabanc Andorra, dijo marcharse dolido del Coliseum por la forma de perder ante el Leyma Básquet Coruña, con un triple sobre la bocina del brasileño Caio Pacheco.
“Es una derrota dura por esa última canasta, pero puedo estar contento porque el equipo una y otra vez ha mostrado su carácter y nunca se ha rendido pese a estar cinco o seis puntos abajo”, manifestó en rueda de prensa.
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El técnico balcánico lamentó varias pérdidas de sus jugadores “por estar blandos”, así como la “falta de intensidad defensiva” en los tiros del equipo naranja.
“Si estamos tirando triples y acabamos por encima del 50 por ciento es que otra cosa estamos haciendo mal. Nos faltó dureza en algunos momentos, ellos acabaron por encima del 60 por ciento en los tiros de dos. Hemos perdido 18 balones, que son muchos. Y nos ha faltado intensidad en defensa”, señaló.
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Con un balance de una victoria y seis derrotas, Tabak señaló que no tiene “otra solución” que seguir trabajando: “Cada partido estamos jugando mejor, pero eso no vale de nada porque volvemos a perder y esto es deporte profesional. No estoy preocupado, tengo retos. Y eso pasa por ver el vídeo y levantar al equipo”. EFE
dmg/sab
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