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Sito Alonso: "Nos ha faltado determinación en ciertos momentos del partido"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, señaló que a su equipo le faltó "determinación" en ciertos momentos ante el Real Madrid, ante el que cayó por 90-71, pese a realizar muy buenos minutos.

Con esta, son 34 derrotas murcianas en la casa blanca hasta la fecha, 33 en la Liga Endesa y una más en la Copa del Rey.

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"Han habido tres partidos diferentes. En los primeros 20 minutos hemos hecho lo que teníamos que hacer, salvo alguna cosa en ataque. Íbamos ocho abajo pero podíamos haber ido más cerca. Si permites esas cosas del Madrid, con Pradilla encestando debajo del aro, pues te penalizan y no vas todo lo cerca que te gustaría", analizó Alonso en la rueda de prensa posterior al duelo.

"En el tercer cuarto hemos empezado genial pero no hemos estado finos en la ejecución. Se han ido de 12-13 y hemos vuelto a 58-55, pero luego nos hemos vuelto a encestar y jugarnos el partido normal. Me voy enfadado con los últimos 40 segundos por lo que hemos concedido. Eso no nos lo podemos permitir. Aprender y ahora a por el partido contra el Bamberg, que también es muy importante", agregó.

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Pese a que el UCAM estuvo peleando prácticamente hasta el último cuarto, su técnico remarcó que al equipo le deben "doler" más ciertas acciones en defensa, con el objetivo de no encajar puntos de manera sencilla.

"Hemos robado el balón, hemos corrido...Pero ha habido un momento en el que ellos se han ido. Nos ha faltado que nos duela más alguna canasta que nos meten. Eso no puede ser. Prefiero alguna falta antes de que nos metan fácil debajo del aro. Hay que estar más duros para ganarles. Nos ha faltado determinación en ciertos momentos del partido", dijo.

En lo positivo, destacó la gran actuación de los suyos en ataque durante los primeros minutos: "Ahí hemos jugado con paciencia necesaria y sacando a sus pívots. Pansa ha hecho un gran partido. Es un aprendizaje, este no es un equipo normal ni una cancha normal. Haciendo cosas espectaculares los últimos años no conseguimos ganar, imagina hoy. Tenemos que mejorar lo del final si como equipo queremos conseguir lo de los últimos cinco años". EFE

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