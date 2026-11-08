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Siete comunidades autónomas están en aviso por lluvias, tormentas y vientos fuertes

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Madrid, 8 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este domingo avisos naranjas (peligro importante) o amarillos (peligro bajo) en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Canarias, la región más afectada, por lluvias, vientos fuertes, tormentas o fenómenos costeros debido al paso de frentes asociados a la borrasca Bruna.

En Canarias, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en aviso naranja por lluvias y en amarillo lo están Lanzarote y Fuerteventura, todas ellas además en aviso amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo.

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La Aemet prevé que las precipitaciones podrán dejar entre 20 litros en una hora y 100 litros en doce horas en diferentes áreas del archipiélago. Se registrarán rachas de viento máximas de 70 kilómetros por hora, y en las cumbres, localmente, las rachas podrán alcanzar los 90 km/h.

Gran Canaria y Tenerife además están en aviso amarillo por fenómenos costeros con viento del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

En la Península, Castilla y León están en aviso naranja por lluvias que afectarán a Ávila y Salamanca, con precipitación acumulada de 15 litros en una hora, 100 litros en doce horas y podrá alcanzar los 200 litros en 72 horas, al pasar el aviso al siguiente día.

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En Extremadura está también activado el aviso naranja por lluvias y el amarillo por tormentas, que podrán alcanzar los 15 litro en una hora, de 40 a 100 litros en 12 horas y 200 en doce horas.

Andalucía, Sevilla, Huelva y Cádiz están en aviso amarillo por lluvias y tormentas que se prevé dejarán entre 15 litros en una hora y 60 en doce horas. En la campiña y litoral gaditano y litoral de Huelva, además, están en aviso amarillo por rachas de viento de 70 km/h.

Los fenómenos costeros afectarán al litoral gaditano y el Estrecho, con viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

En Castilla-La Mancha, que también está en aviso amarillo, las precipitaciones afectarán a la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo donde se prevén entre 40 y 60 litros en 12 horas y 200 litros en 72 horas.

En Asturias el viento ha activado el aviso amarillo por rachas máximas de 90 km/h.

Los fenómenos costeros afectarán al litoral gallego en A Coruña y Pontevedra, que se encuentran en aviso amarillo por rachas de viento de 50 a 61 km/h, con fuerza 7.

La Aemet alerta de que con aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. Mientras con el amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas a fenómenos meteorológicos podrían sufrir algunos impactos. EFE

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