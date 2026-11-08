Sánchez pide una "movilización de la ciudadanía" similar a la de Brasil y EE.UU.

07/11/2026 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo central. La tragedia ferroviaria de Urda ha obligado al Gobierno a afrontar una crisis política a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Paredes - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha llamado a la "movilización de la ciudadanía" y pedido que esta participe con el voto en el proceso democrático como ha sucedido en Brasil y Estados Unidos.

"Este partido lo vamos a ganar, pero aún no está ganado. Y para ganarlo necesitamos la movilización de la ciudadanía", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha defendido que España ha demostrado en los últimos 8 años que hay una vía alternativa a los recortes, la motosierra y el odio.

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Ha afirmado que es optimista y que "la ola reaccionaria a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal se está desmantelando", y ha asegurado que la derecha y la ultraderecha están jugando a la desmovilización, ante lo que ha reiterado que lo importante es ir a votar.

"EL PP LO PAGA"

Respecto a las afirmaciones del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en las que aseguraba que desde el PP se le ofreció dinero a cambio de informaciones que contribuyeran a derrocar al Gobierno, Sánchez ha asegurado que es al partido de Alberto Núñez Feijóo "a quién se le debe exigir una explicación".

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"Da la sensación de que esa orden que dio Aznar de que quien pueda hacer, que haga, tenía luego una coletilla, que es porque el PP lo paga", ha afirmado, tras pedir el respeto y máxima colaboración con la justicia.

ALTA VELOCIDAD Y 11N

Sobre la red ferroviaria en España, ha sostenido que se ha tenido que hacer frente a tres desafíos durante el mandato, que son "una clarísima infradotación en mantenimiento y en inversiones durante la crisis financiera", la demanda territorial para contar también con alta velocidad y la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras y su mantenimiento.

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Preguntado por la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, Sánchez ha afirmado que "no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda".

Ha defendido el buen comportamiento de la economía española desde el punto de vista económico, laboral y financiero, y ha explicado que el debate es "cómo" distribuir el crecimiento entre la población, resolver la crisis de la vivienda, reforzar el Estado del bienestar y mejorar la financiación autonómica".

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JUNTS Y CATALUÑA

Ha asegurado que la amnistía es una herramienta que se hizo para la sociedad catalana y que las medidas de resolución del conflicto han sido valoradas por esta, lo que ha ejemplificado con la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa y la "asimilación de los partidos independentistas de anteponer otras políticas y objetivos a la secesión".

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Ha dicho que es evidente que se han entendido con Junts "en algunas políticas y otras en las que no", y que el decreto ley sobre vivienda ha sido una constante a lo largo de la legislatura.