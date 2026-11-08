Sainz: "Un fin de semana complicado, pero seguro que podemos entender cosas"

Guardar

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Williams) declaró este domingo, tras acabar decimonoveno en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), que ha sido "un fin de semana complicado", pero está "seguro" de que en el equipo pueden "entender cosas".

"Hay que seguir aprendiendo. Hoy he aprendido bastante, he tenido un primer 'stint' tan complicado... no entendía nada porque no iba nada con el intermedio y luego me he puesto a probar cosas hacia el final de carrera que parece que me han funcionado", explicó el madrileño a DAZN F1 en declaraciones que recoge el portal Soymotor.com.

PUBLICIDAD

"He podido ir un poco mejor, pero muy raro todo, un fin de semana complicado, pero seguro que podemos entender cosas", comentó.

Insistió en una "carrera muy rara, complicada por las condiciones y a nivel personal muy rara porque en el primer stint no tenía nada de ritmo". "He degradado muchísimo el neumático delantero y tenemos que entender por qué. Luego, en el último 'stint', con la intermedia, ha sido todo lo contrario y he ido mucho más rápido", añadió.

PUBLICIDAD

Sainz recuerda "una carrera con mucho tráfico, con muchas banderas azules". "Y es muy complicado porque vamos tan lentos que nos doblan, se enfría el neumático, lo calientas otra vez, te vuelven a doblar... en la situación en la que estamos corriendo ahora mismo es muy complicado", explicó. EFE