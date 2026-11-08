Espana agencias

Rescatados 80 inmigrantes en cuatro pateras llegadas a Baleares

Guardar

Palma, 8 nov (EFE).- Un total de 80 inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados en cuatro actuaciones relacionadas con la llegada de pateras a Baleares entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo, en Formentera, Ibiza y Mallorca.

Según ha informado la Guardia Civil, la última intervención se ha producido a las 03.28 horas de este domingo, cuando han sido interceptadas 43 personas de origen magrebí en tierra, en el cruce entre la carretera PMV-820 y el acceso a Cala Saona, en la isla de Formentera.

PUBLICIDAD

Esta actuación se suma a otras tres desarrolladas este sábado, en las que fueron rescatados o interceptados otros 37 inmigrantes en Ibiza, Formentera y Mallorca.

Con estas cuatro nuevas embarcaciones, en lo que va de año han llegado al archipiélago 404 pateras con 7.283 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

PUBLICIDAD

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024. EFE

1011538

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La libertad horaria vigente en la región permite que cada comerciante decida su jornada, por lo que conviene consultar la web de cada marca antes de desplazarse

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu