Rescatados 80 inmigrantes en cuatro pateras llegadas a Baleares

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Palma, 8 nov (EFE).- Un total de 80 inmigrantes de origen magrebí han sido rescatados o interceptados en cuatro actuaciones relacionadas con la llegada de pateras a Baleares entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo, en Formentera, Ibiza y Mallorca.

Según ha informado la Guardia Civil, la última intervención se ha producido a las 03.28 horas de este domingo, cuando han sido interceptadas 43 personas de origen magrebí en tierra, en el cruce entre la carretera PMV-820 y el acceso a Cala Saona, en la isla de Formentera.

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Esta actuación se suma a otras tres desarrolladas este sábado, en las que fueron rescatados o interceptados otros 37 inmigrantes en Ibiza, Formentera y Mallorca.

Con estas cuatro nuevas embarcaciones, en lo que va de año han llegado al archipiélago 404 pateras con 7.283 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024. EFE

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