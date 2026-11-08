Puigdemont reaparece junto a Pujol y Aragonès en la inauguración de la Casa Macià en el sur de Francia

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La antigua Villa Denise, vivienda desde la que el expresidente de la Generalitat Lluís Companys planeó en 1926 un complot para derrocar la dictadura de Primo de Rivera y proclamar la República Catalana, ha abierto sus puertas al público este domingo tras casi 6 años de trabajos de restauración por parte de un centenar de voluntarios bajo el nombre de Casa Macià.

Entre las 500 personas que, según los organizadores, han acudido al acto de inauguración del espacio han figurado tres expresidentes de la Generalitat: Jordi Pujol, Carles Puigdemont y Pere Aragonès, además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el actual presidente de la cámara, Josep Rull.

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Rull ha afirmado que Cataluña no renunciará nunca "a su identidad y a sus aspiraciones colectivas", y ha reivindicado la Casa Macià como vehículo para establecer un diálogo entre diferentes momentos de la historia.

DEFENSA DE LAS LIBERTADES

Ha pedido comprender que "la defensa de las libertades y los derechos colectivos ha tenido demasiado a menudo un precio personal muy elevado", y ha reivindicado conectar la Cataluña del Norte con la del Sur.

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"La Cataluña del Norte es Principado de Cataluña", ha afirmado en este sentido, y ha hecho referencia al dicho popular 'Sin el Rosselló no hay nación, sin el Vallespir no hay destino'.

El presidente del Parlament ha citado a Macià para pedir no renunciar al "triángulo azul", refiriéndose al elemento de la bandera 'estelada' catalana, y a seguir luchando por la independencia de Cataluña.

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PRESENTACIONES

El acto ha contado con la presentación de la novela gráfica 'El Complot', con textos de Jordi Rodó, y del libro 'Fets i gent', publicación de Estat Català con más de 116 biografías.

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También se ha llevado a cabo un homenaje a los familiares de las personas que acompañaron a Macià durante los hechos de Prats de Molló.