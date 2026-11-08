Espana agencias

PP-A y Vox exigen el jueves en el Parlamento que Gobierno garantice "seguridad" en la línea Andalucía-Madrid

04/11/2026 Una grúa traslada un vagón en el lugar de los hechos, a 4 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los equipos de emergencias desplegados en Urda han llevado a cabo el traslado de los vagones que quedaban en las vías tras el accidente del pasado 28 de octubre desde el lugar del accidente hasta un centro de mantenimiento de Renfe. POLITICA Víctor Fernández - Europa Press
04/11/2026 Una grúa traslada un vagón en el lugar de los hechos, a 4 de noviembre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Los equipos de emergencias desplegados en Urda han llevado a cabo el traslado de los vagones que quedaban en las vías tras el accidente del pasado 28 de octubre desde el lugar del accidente hasta un centro de mantenimiento de Renfe. POLITICA Víctor Fernández - Europa Press
Guardar

El PP-A y Vox defenderán el jueves en el Pleno del Parlamento, en un debate conjunto, sendas proposiciones no de ley sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en las que se exige al Gobierno central que garantice la "seguridad" en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que en estos momentos se encuentra cerrada.

La proposición no de ley del PP-A reclama al Gobierno central "el esclarecimiento riguroso y transparente" de las circunstancias del accidente ferroviario de Urda, que se asuman "al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas" que correspondan, y que lleve a cabo, con carácter inmediato, una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones de Madrid con Andalucía.

PUBLICIDAD

En la iniciativa, se plantea que la institución exprese "su más profundo pesar por las víctimas del accidente" y reconozca la labor de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad, al tiempo que se insta al Gobierno de España a garantizar una atención integral, inmediata y continuada a todas las personas afectadas, mediante la asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y económica que resulte necesaria, así como la plena efectividad de sus derechos de información, asistencia e indemnización. Se recoge hacer "todo ello extensivo a las víctimas" del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

A continuación, se pide al Gobierno de España "el esclarecimiento riguroso y transparente de las circunstancias del accidente ferroviario mediante una investigación administrativa exhaustiva, sin perjuicio de la investigación técnica independiente y judicial, que permita determinar las causas y depurar las responsabilidades que procedan, incluidas las derivadas de posibles deficiencias en la dirección, gestión y supervisión ferroviaria".

PUBLICIDAD

Se le insta a realizar, con carácter inmediato, "una auditoría técnica extraordinaria e independiente de la red ferroviaria estatal, especialmente de las conexiones con Andalucía, que evalúe el estado de las infraestructuras, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y el mantenimiento, haciendo públicos sus resultados y aprobando un plan de actuaciones correctoras con financiación suficiente, responsables identificados, plazos verificables y control parlamentario de su ejecución".

Otra demanda al Ejecutivo nacional es que asuma "plenamente y al máximo nivel las responsabilidades institucionales y políticas que le corresponden en la dirección, planificación y supervisión del sistema ferroviario de competencia estatal, sin circunscribir el esclarecimiento del accidente a posibles errores humanos individuales ni excluir el examen de las deficiencias organizativas, tecnológicas, de renovación, mantenimiento o supervisión que hubieran podido contribuir al siniestro".

También se le insta a "determinar y exigir las responsabilidades administrativas, disciplinarias y de gestión que procedan".

El PP-A también demandará en su iniciativa que el Gobierno central garantice "de manera efectiva la seguridad de los ciudadanos andaluces que utilizan los servicios ferroviarios, mediante una revisión inmediata y exhaustiva de todas las infraestructuras ferroviarias estatales que discurren por Andalucía, especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid".

Se le pide que adopte las medidas preventivas, operativas y actuaciones urgentes que resulten técnicamente necesarias, y que condicione la recuperación de los servicios afectados a la comprobación objetiva de las condiciones exigibles de seguridad, facilitando información pública verificable que "permita recuperar la confianza de los viajeros en el sistema ferroviario".

Asimismo, se pide censurar "la falta de renovación del sistema de señalización y protección ferroviaria LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya sustitución y modernización mediante la implantación del sistema europeo ERTMS fue objeto de adjudicación por Adif Alta Velocidad en septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 52 meses". Se insta al Gobierno de España a explicar de forma documentada las causas de los retrasos acumulados, el grado real de ejecución y las eventuales responsabilidades derivadas de su gestión, así como a establecer un calendario definitivo y verificable para su puesta en servicio, garantizando entre tanto la fiabilidad de los sistemas existentes, la adecuada gestión de sus incidencias y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad ante cualquier fallo técnico, "sin prejuzgar las causas del accidente investigado".

De otro lado, en la iniciativa se plantea condenar la "persistente falta de ejecución efectiva de las inversiones ferroviarias estatales en Andalucía durante el período 2021-2026", y se insta al Gobierno central a aprobar una "programación plurianual de inversiones ferroviarias territorializada, suficientemente financiada y verificable".

"RECHAZO" A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En cuanto a la proposición no de ley de Vox, se pide que el Parlamento muestra un "total rechazo a la gestión desarrollada por el Gobierno de España en materia ferroviaria, particularmente en lo relativo a la planificación, conservación, mantenimiento, seguridad y modernización de las infraestructuras, reclamando una actuación que sitúe la seguridad de los viajeros y trabajadores como prioridad absoluta".

Se insta al Gobierno de España a facilitar toda la información disponible sobre las circunstancias que han rodeado los últimos accidentes e incidencias ferroviarias, con pleno respeto a las investigaciones técnicas y judiciales en curso, a que asuma "las responsabilidades políticas que correspondan una vez conocidas las conclusiones de las investigaciones sobre los accidentes ferroviarios, garantizando en todo momento la máxima transparencia y colaboración con los organismos encargados de determinar sus causas".

Otra demanda al Ejecutivo nacional es que revise con carácter urgente la planificación de las inversiones destinadas a la conservación, mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura ferroviaria, garantizando que el incremento del tráfico ferroviario vaya acompañado de "los recursos necesarios para preservar unos niveles adecuados de seguridad, fiabilidad y calidad del servicio".

Además se pide al Gobierno central que elabore y ejecute "un plan extraordinario de mantenimiento y seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a aquellos tramos e infraestructuras que presenten mayores niveles de utilización, acumulación de incidencias o necesidades de renovación, estableciendo prioridades objetivas y un calendario concreto de actuaciones".

Asimismo, se le pide "una auditoría externa e independiente de los contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes y Adif en Andalucía desde 2018, y remitir sus conclusiones" al Parlamento andaluz.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La libertad horaria vigente en la región permite que cada comerciante decida su jornada, por lo que conviene consultar la web de cada marca antes de desplazarse

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu