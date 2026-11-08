Patxi López dice que "ganarán por goleada" a "propagadores de odio" y quienes "creen que somos el enemigo abatido"

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El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Vizcaya y portavoz en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que en las elecciones generales del 29N "ganarán por goleada" a "los propagadores de odio, a los que se creen que somos el enemigo abatido" y ha defendido la figura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lleva ocho años gobernando y desde el minuto uno han ido a por ti, y pese a ello no ha dejado ni un solo día de trabajar por la gente que más lo necesita en este país", ha dicho.

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López ha realizado estas declaraciones en el acto celebrado por el PSOE en el Palacio Euskalduna de Bilbao, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, que ha estado acompañado por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza y la secretaria de Comercio y Consumo de la CEF-PSOE, Nora Abete, también teniente de alcalde y concejala en el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El exlehendakari ha dado "unas gracias enormes, tan enormes como Bilbao" a Sánchez, que en sus dos legislaturas como presidente "desde el minuto uno han ido a por ti".

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"Y con todo lo que hemos soportado, con todo lo que nos han atacado, con todo lo que nos han insultado, amenazado e incluso agredido, a los socialistas, pero especialmente a ti y a tu familia, a Begoña, a tu núcleo más cercano, no has dejado ni un solo día de trabajar por la gente que más lo necesitaba en este país", ha dicho López, que ha asegurado que bajo el mandato de Sánchez España es "el país más digno de la humanidad".

"Porque era capaz de enfrentarse a sátrapas, a poderosos, a los señores de la guerra, a los tecnoligarcas, por eso quiero darte las gracias en nombre de todos y todas los vascos y las vascas", ha agregado, para reconocer que está "convencido de que te van a seguir apoyando para que sigas cuatro años más de presidente del Gobierno".

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"POR TIERRA MAR Y AIRE"

Patxi López ha lamentado los ataques "por tierra, mar y aire" que, en su opinión, han padecido en el PSOE, en los que "han utilizado todas las malas artes posibles y exigían un día sí y otro también elecciones".

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"Y lo hacían porque con todo lo que nos han atacado y con todo lo que estaba pasando fuera de nuestras fronteras, se creían que ya nos habían vencido, que ya no nos íbamos a levantar, que ya lo habían conseguido, que estábamos derrotados. Se creyeron que el mundo estaba condenado a ser arrasado por una ola gigante de populismo de extrema derecha que iba a imponernos a todos sus guerras, sus genocidios, sus motosierras, su inhumanidad", ha expresado.

Pese a ello, el portavoz socialista ha asegurado que ellos cuentan "con algo que es mucho más poderoso" con lo que "no contaban, la fuera de la gente", algo que "no es solo nuestro eslógan, es algo que existe y ha existido siempre".

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Para López, se trata de "la fuerza de las mujeres que salieron y salen a la calle a luchar por la igualdad, de esos jubilados que todos los lunes en Bilbao salían a exigir pensiones dignas, de los jóvenes que pelean contra especuladores y fondos buitre porque quieren tener su propio proyecto de vida, esas miles y miles de personas que salen a la calle a defender la sanidad y la educación".

Así, ha asegurado que "somos gente que no nos resignamos". "No estamos dispuestos a que venga nadie a quitarnos nuestros derechos, no queremos que nadie venga a proponernos un retroceso de más de 40 años en este país", ha dicho.

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El exlehendakari ha recordado los ejemplos "que han levantado el dique de contención que ha frenado en seco la ola de extrema derecha en Serbia con el movimiento estudiantil, en Brasil con Lula, en Estados Unidos con los demócratas" para afirmar que "la fuerza de la gente lo va a volver a hacer aquí, en España, con Pedro Sánchez".

"UNA PAPELETA"

En ese punto, Patxi López ha expresado que "la fuerza de la gente cabe en una mano, y es una papeleta con un puño y una rosa", que en las elecciones generales servirá para "decirles a unos cuantos que hasta aquí habéis llegado", en alusión a los partidos de derecha.

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"Les vamos a decir a unos cuantos aquí en casa que hasta aquí habéis llegado, y se lo vamos a decir a todos los 'Indas' de turno que financian entrevistas amañadas para atacar al presidente del Gobierno, a los que compran titulares y pagan a propagadores de mentiras y bulos", ha dicho, para añadir que "les hemos sufrido demasiado, les hemos soportado demasiado" al estar "rodeados durante estos ocho años de propagadores de odio".

Finalmente, ha recordado que "los socialistas solo han tenido un enemigo, y era la banda terrorista ETA". "Y no nos rendimos, les ganamos, y esta vez también les vamos a ganar a los propagadores de odio, a los que se creen que somos el enemigo abatido, les vamos a ganar por goleada", ha afirmado.

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"SIENTAN MUY BIEN LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS"

Por su parte, Nora Abete ha querido trasladar al presidente del Gobierno "todo el cariño y respeto de los socialistas vascos", que, según ha dicho, "sabemos que gobernar no es fácil".

"Estamos muy orgullosos de la labor de tu Gobierno porque, además, a Euskadi le sientan muy bien los gobiernos socialistas", ha reconocido, para destacar que "como mujer" agracede las políticas de igualdad.

También ha advertido de la importancia de "no dar un paso atrás frente a quienes quieren vulnerar nuestros derechos" y ha querido recordar quen "lo conseguido no es para siempre, se puede avanzar, pero también se puede retroceder, por eso nos jugamos mucho, o avanzamos o retrocedemos con Vox y el PP, que solo significan recortes, involuciones y menos protección para la mayoría social".

El candidato por Vizcaya al Senado, Txema Oleaga, ha asegurado que "lo mismo que ha pasado en Brasil y Estados Unidos, los progresistas nos vamos a movilizar" el próximo 29 de noviembre para liderar de nuevo un gobierno de progreso y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en Euskadi con el Frente Amplio para el Senado porque "siendo fuertes en el Senado, tenemos más cerca otros cuatro años de derechos, de progreso y de libertades".