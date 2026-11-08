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Pablo Mera, séptimo jugador más joven en debutar con el Real Madrid

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Madrid, 8 nov (EFE).- El base gallego Pablo Mera se convirtió este domingo en el séptimo jugador más joven en hacer su debut oficial con la camiseta del Real Madrid, con 16 años, 8 meses y 17 días, en la victoria de los blancos en Liga Endesa ante el UCAM Murcia (90-71).

El canterano salió a falta de 1:22 para el final y tuvo tiempo para encestar un triple, desatando el júbilo de las más de 6.000 personas presentes en las gradas del Movistar Arena.

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Mera entró a última hora en la convocatoria del entrenador, Pedro Martínez, después de la baja del ala-pívot estadounidense Chuma Okeke, que engrosa la larga lista de lesionados del conjunto 'merengue'.

Pese a que Mera ya debutó el pasado 30 de agosto en un amistoso de pretemporada ante el Breogán, esta vez lo hizo de manera oficial.

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Con 16 años, 8 meses y 17 días, adelantó al montenegrino Dino Radoncic y se colocó como el séptimo jugador del Real Madrid más joven de la historia en debutar.

El ferrolano, paisano de Alberto Abalde, está considerado como uno de los jugadores más prometedores del Real Madrid.

Mera fue el Jugador Más Valioso (MVP) y máximo anotador del Torneo Internacional Cadete de Íscar con la selección española sub-16. Portará el dorsal 15, el mismo que luce con el equipo júnior de Javi Juárez.

La lista de jóvenes debutantes en el Real Madrid la integran:

Puesto

Nombre

Días

Edad

1

Luka Doncic

5905

16 años y 2 meses

2

Ismaila Diagne

5982

16 años y 4 meses

3

Roberto Núñez

6057

16 años y 6 meses

4

Usman Garuba

6077

16 años y 7 meses

5

Hugo González

6082

16 años y 7 meses

6

José Ángel Antelo

6100

16 años y 8 meses

7

Pablo Mera

6103

16 años y 8 meses

8

Dino Radoncic

6126

16 años y 9 meses

9

Mario Nakic

6187

16 años y 11 meses

10

Juan Núñez

6211

17 años y dos días

11

Santi Yusta

6230

17 años y 22 días

EFE

pml/ism

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