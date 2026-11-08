Pablo Mera, séptimo jugador más joven en debutar con el Real Madrid

Madrid, 8 nov (EFE).- El base gallego Pablo Mera se convirtió este domingo en el séptimo jugador más joven en hacer su debut oficial con la camiseta del Real Madrid, con 16 años, 8 meses y 17 días, en la victoria de los blancos en Liga Endesa ante el UCAM Murcia (90-71).
El canterano salió a falta de 1:22 para el final y tuvo tiempo para encestar un triple, desatando el júbilo de las más de 6.000 personas presentes en las gradas del Movistar Arena.
PUBLICIDAD
Mera entró a última hora en la convocatoria del entrenador, Pedro Martínez, después de la baja del ala-pívot estadounidense Chuma Okeke, que engrosa la larga lista de lesionados del conjunto 'merengue'.
Pese a que Mera ya debutó el pasado 30 de agosto en un amistoso de pretemporada ante el Breogán, esta vez lo hizo de manera oficial.
PUBLICIDAD
Con 16 años, 8 meses y 17 días, adelantó al montenegrino Dino Radoncic y se colocó como el séptimo jugador del Real Madrid más joven de la historia en debutar.
El ferrolano, paisano de Alberto Abalde, está considerado como uno de los jugadores más prometedores del Real Madrid.
Mera fue el Jugador Más Valioso (MVP) y máximo anotador del Torneo Internacional Cadete de Íscar con la selección española sub-16. Portará el dorsal 15, el mismo que luce con el equipo júnior de Javi Juárez.
PUBLICIDAD
La lista de jóvenes debutantes en el Real Madrid la integran:
Puesto
Nombre
Días
Edad
1
Luka Doncic
5905
16 años y 2 meses
2
Ismaila Diagne
5982
16 años y 4 meses
3
Roberto Núñez
6057
16 años y 6 meses
4
Usman Garuba
6077
16 años y 7 meses
5
Hugo González
6082
16 años y 7 meses
6
José Ángel Antelo
6100
16 años y 8 meses
7
Pablo Mera
6103
16 años y 8 meses
8
Dino Radoncic
6126
16 años y 9 meses
9
Mario Nakic
6187
16 años y 11 meses
10
Juan Núñez
6211
17 años y dos días
11
Santi Yusta
6230
17 años y 22 días
EFE
pml/ism
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD