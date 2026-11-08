Óscar López augura en mayo un Gobierno en Madrid que defienda la educación pública

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Madrid, 8 nov (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha augurado que, de igual forma que en las próximas elecciones generales "va a ganar el partido socialista", la Comunidad de Madrid tendrá el próximo mayo, tras los comicios autonómicos, un Gobierno que "defienda la educación pública".

Así lo ha asegurado el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, este domingo durante un acto de presentación de la candidatura de Madrid a las elecciones generales del 29 de noviembre en el que han participado los ministros y candidatos Margarita Robles, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska.

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"Si todo va así el PSOE, Pedro Sánchez, va a ganar las elecciones. ¿Y si les ganamos en Madrid?", ha planteado el dirigente socialista en referencia a las elecciones del próximo año, en mayo, en la Comunidad de Madrid. "Vamos a ganarles en España, pero vamos a ganarles también en Madrid", ha aseverado.

Se tratará de un Gobierno del PSOE en Madrid que "defienda la educación pública", ha agregado para rechazar al mismo tiempo las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a El Español, en las que ha denunciado que "la mafia sindical está haciendo la campaña" a Pedro Sánchez.

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"Mafia es pagar con el dinero de todos un ático que ahí sigue el ático pagado por todos los madrileños, es quitar dinero del Ramón y Cajal para dárselos al grupo Quirón", le ha respondido el responsable de socialista en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha mostrado su apoyo a los sindicatos y a la comunidad educativa madrileña, en huelga indefinida. "Estamos con ellos y desde luego os garantizo, que en mayo habrá un gobierno en Madrid que defienda la educación pública", ha reiterado.

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Respecto a las elecciones generales, el ministro ha indicado que esta es una campaña "diferente" y que, durante todos estos años, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha resistido la ola ultra del mundo", por lo que espera que no llegue a España "la motosierra" y siga siendo un "referente" de los derechos y del feminismo.

"Las motosierras son muy divertidas en campaña electoral, pero destrozan la vida cuando llegan al gobierno (...) nunca traen nada bueno", ha advertido Óscar López, quien ha precisado que "Feijóo pinta muy poco en esta campaña" y le ha acusado de "blanquear" a la ultraderecha.

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"Compañeros y compañeras, quedan tres semanas, muy poquito (...) tres semanas para celebrar la victoria en las generales y en mayo por Madrid", ha destacado, al mismo tiempo que ha augurado también la victoria la de la socialista Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid. EFE

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